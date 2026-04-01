SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pai e uma filha do Uruguai morreram eletrocutados em uma trilha para uma praia em Santa Catarina.

O homem de 57 anos e sua filha, de 22, seguiam por uma trilha quando levaram um choque de um cabo que estava solto no chão. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (31) na região da Praia da Ribanceira, em Imbituba, Santa Catarina.

Estavam no trajeto, também, a mãe e outra filha do casal, que se feriram. A família do Uruguai passava férias na região e seguiam em direção a Praia dos Amores, um popular destino turístico do litoral catarinense.

A investigação acredita que um cabo de sustentação da fiação teria se rompido, ocasionando a queda do fio de cobre energizado. Com o choque, pai e filha apresentaram queimaduras visíveis em diversas partes do corpo.

Equipe da Celesc, concessionária de energia que atende a cidade, estiveram no local e desligaram a rede elétrica. Foram os profissionais da empresa que acionaram o SAMU, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as mortes. O UOL entrou em contato com a empresa de energia e aguarda retorno.