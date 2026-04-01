SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Paixão de Cristo, que reúne os momentos finais da vida de Jesus, desperta curiosidade sobre acontecimentos marcantes, como a traição de Judas. Parte do grupo dos doze apóstolos, Judas Iscariotes ficou conhecido por entregar Jesus às autoridades em troca de moedas de prata.

COMO FOI A TRAIÇÃO DE JUDAS

Como foi a traição de Judas

Segundo a Bíblia, o plano da traição começou antes da Última Ceia. O episódio é associado à chamada Quarta-feira de Trevas, quando Judas negociou com os chefes dos sacerdotes a entrega de Jesus por 30 moedas de prata.

Já na Quinta-feira Santa, aconteceu a traição de fato. Durante a Última Ceia, Jesus afirmou que seria entregue por um dos discípulos e identificou o responsável ao entregar um pedaço de pão molhado a Judas.

Esse episódio aparece nos Evangelhos e também é frequentemente lembrado nas celebrações que antecedem a Páscoa. Em 2024, o falecido Papa Francisco classificou a traição como um episódio triste, destacando as motivações de Judas como ganância e egoísmo.

Após a Última Ceia, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, mais especificamente para o Jardim do Getsêmani, onde começou a orar, angustiado. Enquanto ainda falava com os discípulos, Judas chegou acompanhado de uma multidão armada, enviada pelos chefes dos sacerdotes.

Em seguida, saudou Jesus com um beijo, selando a traição. O episódio é descrito no Evangelho de Mateus. "O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: 'Aquele a quem eu beijar é ele; prendam-no'."

PRISÃO E CRUCIFICAÇÃO DE JESUS

Após o beijo de Judas, Jesus foi capturado ainda na noite de quinta-feira e levado às autoridades. Depois, foi encaminhado ao governador romano Pôncio Pilatos, dando início ao julgamento.

Paralelamente, Judas se arrependeu, devolveu as moedas de prata e, segundo o Evangelho de Mateus, tirou a própria vida. Outras passagens bíblicas apresentam versões diferentes sobre sua morte.

Mesmo sem apontar culpa grave, Pilatos cedeu à pressão da multidão e autorizou a execução. Na Sexta-feira Santa, Jesus foi crucificado. Após a morte, seu corpo foi sepultado.

No domingo, mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida. Um anjo anunciou a ressurreição a Maria Madalena e às demais presentes. Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos, transmitiu uma mensagem de paz e, após 40 dias, ascendeu ao céu.

MALHAÇÃO DE JUDAS

Além das encenações da Paixão de Cristo, o Brasil mantém a tradição da malhação de Judas. Esse evento é realizado no sábado de Aleluia.

Nessa manifestação popular, um boneco que representa Judas é julgado simbolicamente e depois "malhado" pela população, com paus ou outros objetos. O ritual varia conforme a região e, em alguns locais, inclui o enforcamento do boneco, em referência ao relato bíblico sobre sua morte.