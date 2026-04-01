O musical Dom Casmurro, baseado em um dos livros mais famosos de Machado de Assis, apresenta uma nova temporada gratuita na cidade de São Paulo a partir desta quinta-feira (2). Exibido no Itaú Cultural, o espetáculo fica em cartaz até o dia 12 de abril.
A história de amor e ciúme entre Bentinho e Capitu é adaptada pelo dramaturgo Davi Novaes que, ao lado do diretor musical Guilherme Gila, apresenta um espetáculo com trilha sonora ao vivo, transitando entre rock e MPB.
O elenco conta com artistas como Rodrigo Mercadante, Luci Saluzzi, Cleomacio Inácio, Bibi Tolentino, Fábio Enriquez, Nábia Villela e Eduardo Leão. A direção é assinada por Zé Henrique de Paula.
Musical Dom Casmurro é exibido no Itaú Cultural- Anne Beatriz/Itaú Cultural
Na narrativa, que se passa no Brasil do século 19, o jovem Bentinho é obrigado a abrir mão do amor que sente pela vizinha Capitu para ingressar no seminário e se tornar padre. Porém, ao chegar ao local, seu mentor José Dias, acompanhado de seu amigo Escobar, o convence a abandonar o seminário e ir em busca do grande amor.
Após Bentinho se casar com Capitu, a dinâmica entre os dois toma outros rumos. Começam a surgir ciúmes e desconfianças do marido de que a esposa o está enganando, situação que é reforçada pela presença do amigo Escobar.
O projeto do musical foi desenvolvido ao longo de três anos a partir da percepção de Gila de que a obra literária reunia elementos propícios para uma adaptação teatral. O espetáculo estreou em novembro de 2024 e conquistou reconhecimento no Prêmio Bibi Ferreira 2025, ao vencer a categoria de melhor dramaturgia original em musicais.
Para assistir à peça, os ingressos devem ser reservados sempre a partir das 12h, nas terças-feiras da semana da apresentação por meio da plataforma INTI acesso pelo site do Itaú Cultural. As sessões são de quinta-feira a sábado, às 20h, e aos domingos e feriados às 18h. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149.
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior