Na narrativa, que se passa no Brasil do século 19, o jovem Bentinho é obrigado a abrir mão do amor que sente pela vizinha Capitu para ingressar no seminário e se tornar padre. Porém, ao chegar ao local, seu mentor José Dias, acompanhado de seu amigo Escobar, o convence a abandonar o seminário e ir em busca do grande amor.

Após Bentinho se casar com Capitu, a dinâmica entre os dois toma outros rumos. Começam a surgir ciúmes e desconfianças do marido de que a esposa o está enganando, situação que é reforçada pela presença do amigo Escobar.

O projeto do musical foi desenvolvido ao longo de três anos a partir da percepção de Gila de que a obra literária reunia elementos propícios para uma adaptação teatral. O espetáculo estreou em novembro de 2024 e conquistou reconhecimento no Prêmio Bibi Ferreira 2025, ao vencer a categoria de melhor dramaturgia original em musicais.

Para assistir à peça, os ingressos devem ser reservados sempre a partir das 12h, nas terças-feiras da semana da apresentação por meio da plataforma INTI acesso pelo site do Itaú Cultural. As sessões são de quinta-feira a sábado, às 20h, e aos domingos e feriados às 18h. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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