SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão responsável pelo Enem, divulgou nesta quarta-feira (1º) o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição. Os interessados poderão fazer o pedido de 13 a 24 de abril.

De acordo com o instituto, têm direito ao benefício estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, além de bolsistas integrais da rede privada que comprovem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50). Também estão incluídos candidatos inscritos no CadÚnico (cadastro único para programas sociais do governo federal) e participantes do programa Pé-de-Meia.

Para solicitar a isenção da taxa do Enem 2026, o candidato deve acessar a página do participante, no site do Inep. Logo após o login, será necessário informar dados pessoais, como CPF, data de nascimento, email e número de telefone para contato.

Já os participantes que obtiveram isenção na edição anterior, mas não compareceram às provas de 2025, precisarão justificar a ausência. A comprovação deverá ser feita entre os dias 13 e 24 de abril por meio de documentos específicos, de acordo com as orientações estabelecidas pelo Inep.

Apesar da divulgação do início da solicitação de isenção da taxa de inscrição, o MEC ainda não anunciou as datas das provas do Enem em 2026.

Com o resultado das notas do exame nacional, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas a partir de programas, como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidades para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).