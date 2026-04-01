BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) afirmou nesta quarta-feira (1º) ter recebido diversos convites de partidos para se lançar candiata nas eleições deste ano, mas disse que a confirmação sobre sua candidatura ainda segue em aberto.

De acordo com ela, a vaga restante ao Senado em São Paulo, junto a Simone Tebet (PSB), e a Fernando Haddad, para governador, ainda está sendo definida. O nome de Marina é um dos principais citados para compor a chapa de apoio ao presidente Lula (PT).

Até o momento, Marina disse ter recebido convites do PT, PV, Psol, PSB e outros. O prazo de janela partidária, período para que políticos mudem de partido, encerra na sexta-feira (4).

Em fala a jornalistas, ela também comentou o impasse atual vivido em seu partido, a Rede. Uma mudança no regulamento da sigla, da qual Marina fez parte da fundação, fez com que a ministra entrasse na Justiça para que o programa seja restabelecido.

"Estou buscando por meios judiciais junto com meus companheiros restabelecer o programa da Rede Sustentabilidade que, no meu entendimento, foi mudado de uma forma que não foi democrática", disse.

As falas foram feitas durante a passagem de bastão do Ministério do Meio Ambiente ao número 2 da pasta, João Paulo Capobianco. Marina está entre os cerca de 20 ministros do governo Lula (PT) que deixam seus cargos para as eleições.

Alguns titulares deixam suas posições para se candidatarem a vagas no Congresso em busca de fortalecer o palanque do presidente nos estados ou apoiar diretamente a campanha do petista. Na fala a jornalistas nesta quarta, Marina afirmou ser "uma das poucas que está saindo em que o martelo ainda não está batido. Mas vou estar na frente da batalha com toda força que eu tenho", declarou.

"Por que que ainda não decidiu, porque ainda estão fazendo uma construção, de minha parte, muito tranquila e São Paulo. Graças a Deus já temos a Simone, graças a Deus já temos o Haddad e a segunda vaga [ao Senado] está sendo discutida", disse ainda.

"Fico muito honrada de estar sendo cotada como uma dessas possibilidades. Agradecida eu tô ao povo paulista porque nas indicações de pesquisas estou ali, como dizem os políticos tradicionais: 'nosso nome tá no páreo'".