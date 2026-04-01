SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A interrupção das missões tripuladas à Lua após 1972 foi motivada por questões financeiras e políticas, cenário que começa a mudar com a missão Artemis 2, que deverá ser lançada nesta quarta-feira (01).

O principal motivo para o fim das missões tripuladas foi o alto custo e a mudança de prioridades políticas. Levar humanos à Lua era extremamente caro: o programa Apollo consumiu quase 5% do orçamento federal dos EUA nos anos 1960 e 1970. Após a conquista, o interesse científico e político diminuiu.

A robótica tornou a exploração mais barata e segura. "A área de naves e robótica se desenvolveu muito e é muito mais barato mandar naves robóticas do que seres humanos", explica a pesquisadora Rosaly Lopes, do JPL/Nasa.

A Guerra Fria foi o grande motor da primeira corrida espacial. "O que levou o homem para a Lua foi a Guerra Fria", avalia Renato Las Casas, da UFMG, ressaltando que o Congresso cortou verbas após os EUA vencerem a disputa com a União Soviética.

A última missão à Lua, com a Apollo 17, em 1972, foi também a mais longa. A bordo, estavam os astronautas Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans e Harrison H. Schmitt, que também é geólogo. Eles ficaram 75 horas em solo lunar.

A Nasa priorizou outras frentes após 1972. Agências espaciais focaram em satélites, sondas planetárias e na construção da Estação Espacial Internacional, considerados mais estratégicos naquele momento.

POR QUE VOLTAR AGORA

A Lua voltou ao radar com o interesse de novas potências. Países como China, Índia, Japão e Israel investem em tecnologia espacial, o que reaqueceu a disputa por influência fora da Terra.

O objetivo atual envolve recursos naturais e viagens a Marte. A Nasa planeja instalar bases lunares para extrair água e combustível, além de testar tecnologias essenciais para futuras missões ao planeta vermelho.

Empresas como SpaceX e Blue Origin aceleram a inovação. Bilionários como Elon Musk e Jeff Bezos veem o satélite como uma etapa fundamental para voos mais longos e novos negócios espaciais.

O sucesso do retorno depende de financiamento contínuo. Especialistas alertam que, apesar do otimismo, os projetos lunares seguem caros e condicionados ao apoio governamental e à superação de desafios técnicos.

ARTEMIS VAI À LUA, MAS SEM POUSO

Artemis 2 será o primeiro voo tripulado em direção à Lua desde a Apollo 17, em 1972. A missão da Nasa levará quatro astronautas para orbitar o satélite, mas não inclui pouso, pois a cápsula Orion não tem módulo lunar e o foco está em testar sistemas de sobrevivência e segurança para missões futuras.

O motivo para não pousar agora é técnico e estratégico. Segundo a Nasa, a ideia é validar a nave, treinar a equipe em espaço profundo e reduzir riscos antes de tentar um novo pouso, programado para a Artemis 3.