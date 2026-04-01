SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A subprefeitura da Barra da Tijuca ordenou a demolição do castelo de areia de 30 anos do morador Marcio Mizael Matolias. A derrubada da construção na praia do Pepê, na zona oeste do Rio de Janeiro, aconteceu nesta segunda-feira (30).

Em uma publicação no seu perfil Instagram, Mizael Matolias falou sobre a ação da prefeitura. "Derrubou o meu trabalho, meu ganha-pão e o lugar onde eu e o meu cachorro humano ficamos." O carioca vendia também livros no local.

A subprefeitura disse que a retirada foi realizada após denúncias sobre as condições do local.

Técnicos da Defesa Civil Municipal identificaram, após uma vistoria, que a escultura não possui elementos permanentes que garantam a segurança da parte interna da estrutura e, com isso, apresenta risco de instabilidade e até desabamento de todo conjunto.

O responsável foi orientado previamente e pôde retirar seus pertences. A Secretaria Municipal de Assistência Social ofereceu acolhimento institucional, que foi recusado.