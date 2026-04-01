SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Nasa investigou e descartou um problema técnico no sistema de segurança do foguete minutos antes do lançamento da missão Artemis 2.

Falha envolvia a bateria do sistema de escape da cápsula, essencial em caso de emergência. Segundo a Nasa, uma das duas baterias do sistema de escape estava fora dos parâmetros esperados.

Problema foi descartado. A agência espacial americana informou que a falha foi investigada e o problema foi resolvido, não representado mais uma entreva para o lançamento.

Equipamento fica posicionado no topo do foguete. O dispositivo é responsável por afastar rapidamente a cápsula da tripulação em caso de emergência nos primeiros minutos do lançamento, podendo atingir cerca de 800 km/h em apenas dois segundos - o que torna seu funcionamento perfeito indispensável para a decolagem.

A agência já havia resolvido outra falha mais cedo. O problema anterior estava ligado a um mecanismo de segurança a bordo, que chegou a atrasar os preparativos. Segundo a Nasa, a solução foi encontrada com o uso de equipamentos antigos do programa do ônibus espacial.

Os astronautas já estão prontos para a missão. Os quatro tripulantes foram acomodados e selados dentro da espaçonave enquanto a equipe técnica trabalhava na resolução das falhas.

As condições climáticas também melhoraram. A Nasa informou que as nuvens se dissiparam, reduzindo o risco de descargas elétricas que poderiam ser provocadas pela passagem do foguete.