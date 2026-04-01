SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (1º), a Nasa lançou a Artemis 2 rumo à Lua. Esta é a primeira missão lunar desde a última do programa Apollo, em 1972. A Folha transmite o lançamento, com comentários do colunista Salvador Nogueira.

A missão deve durar em torno de dez dias, encerrando-se possivelmente no próximo sábado (11).

O lançamento ocorreu às 19h35, no horário de Brasília. Com a cápsula Orion no topo, o foguete SLS partiu da plataforma 39B, em Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos.

A missão levará os astronautas Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, mais longe no espaço do que qualquer ser humano já foi.

Os três primeiros são americanos, e o quarto é canadense, mostrando que os atritos recentes entre Estados Unidos e Canadá, ao menos por ora, não se estendem além da atmosfera terrestre. Será a primeira vez que um não americano deixa a órbita do planeta rumo às imediações da Lua.

A Nasa pretendia realizar esse voo em fevereiro, mas vazamentos de hidrogênio (e depois de hélio pressurizante) levaram a agência a tirar o foguete da plataforma, efetuar os reparos e só então devolvê-lo à plataforma 39B.

O SLS, lançador de alta capacidade desenvolvido pela Nasa com base em tecnologias dos antigos ônibus espaciais, até agora só fez um voo, em 2022. É tempo suficiente para que todos os envolvidos sintam que estão preparando seu lançamento pela primeira vez pela segunda vez, se é que se pode entender isso.

Por um lado, o lançamento anterior, na missão não tripulada Artemis 1, foi um sucesso absoluto. Por outro, ele mostrou ser um foguete temperamental. Lidar com hidrogênio líquido como propelente é complexo. As moléculas são muito leves, escapam com facilidade, e vazamentos são comuns. Eles dificultaram um bocado as operações de abastecimento antes do voo de 2022, e não é impossível que voltem a aparecer agora.

Para minimizar surpresas, os engenheiros optaram por não realizar um novo ensaio molhado (em que o foguete é totalmente abastecido e levado até o final de uma contagem regressiva simulada) após os reparos, optando em vez disso por já realizar o abastecimento "para valer". Se conseguirem encher os tanques dos dois estágios sem problemas de vazamento no dia 1º, vão direto para a decolagem.