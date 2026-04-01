SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 99 afirmou nesta quarta-feira (1) para o prefeito Ricardo Nunes (MDB) que não vai operar o serviço de mototáxi por aplicativo em São Paulo.

Em reunião na tarde desta quarta-feira (1º), a empresa e o prefeito acordaram que a 99 não vai operar o serviço de transporte de passageiros e irá focar apenas no delivery. A decisão foi anunciada por Nunes em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (1).

Acompanhando o prefeito, o CEO da 99, Simeng Wang disse que São Paulo é o maior mercado da 99 e que pretender continuar "gerando valor para os paulistanos". " "Nosso objetivo é retomar o diálogo com a administração de uma das maiores cidades do mundo, e estamos abertos para fazer um trabalho conjunto que beneficie a população de São Paulo ", complementou.

A 99 vai focar no mercado de entrega, de delivery, e não irá mais atuar, como pretendia, no transporte de passageiros em moto, até pela questão dos perigos. Ricardo Nunes, prefeito