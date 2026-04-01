(UOL/FOLHAPRESS) - O engenheiro eletricista Matheus Vicente Correia, 24, morreu horas após o próprio casamento, em Goiânia (GO), e a Polícia Civil de Goiás aguarda a perícia que deve apontar a causa da morte.

O casamento e o velório ocorreram no mesmo fim de semana, em Goiânia. Matheus se casou no sábado (28), na capital goiana, e foi velado no domingo (29), na Funerária Paz Universal, no Setor Coimbra.

A causa da morte segue sem esclarecimento oficial. Ao UOL, a Polícia Civil de Goiás informou que o óbito foi comunicado na Central de Flagrantes de Goiânia e que foi solicitada perícia para apurar o que provocou a morte. Segundo a corporação, o laudo ainda não foi concluído.

A família afirma que ainda espera uma resposta do IML. Em publicação nas redes sociais, Débora Fernanda, irmã de Matheus, escreveu que o laudo do Instituto Médico Legal tem prazo de até 30 dias para ser concluído. "Sobre a causa de sua partida, ainda não há uma resposta oficial. O laudo do IML tem um prazo de até 30 dias para ser concluído", afirmou.

A irmã descreveu Matheus como um jovem disciplinado e cuidadoso com a saúde. No texto, Débora disse que ele "sempre foi um filho exemplar", "dedicado aos estudos, trabalhador, responsável e cheio de vida". Também afirmou que o irmão "não bebia, não fumava, não fazia uso de qualquer tipo de droga" e "cuidava da sua saúde com zelo ?mantinha seus exames em dia, fazia acompanhamento com nutricionista, frequentava a academia e era muito organizado em tudo que fazia".

A morte repentina ainda é tratada como algo sem explicação. No fim do depoimento, Débora afirmou que os parentes seguem sem compreender o que ocorreu. "Diante de tudo isso, sua partida repentina ainda é algo que não conseguimos compreender. Sigo em luto, com uma dor imensurável...".

A família disse ter sido surpreendida pela repercussão do caso. No mesmo texto publicado no Instagram, Débora afirmou que os parentes não tinham conhecimento prévio das reportagens e homenagens que passaram a circular. "Quero também esclarecer que não tínhamos conhecimento prévio das reportagens e homenagens divulgadas. Tomei ciência apenas após toda a repercussão, assim como muitos", escreveu.

Viúva também é engenheira eletricista. Ana Karolina Freitas Domingues informa em seu LinkedIn atuação na área de operação e manutenção de sistemas elétricos e registra que se formou em 2025. No Instagram, ela mantinha publicações ao lado de Matheus em viagens, passeios, encontros com amigos, eventos e comemorações.

IMAGENS DA CERIMÔNIA

A repercussão cresceu após a circulação de imagens do casamento. Vídeo publicado pela celebrante Adriana Ramos mostra Matheus sorridente e emocionado durante a cerimônia, em alguns momentos com lágrimas ao lado da noiva. As imagens passaram a circular após a morte e intensificaram a comoção em torno do caso.

A celebrante fez uma despedida em tom religioso. Em postagem nas redes, Adriana escreveu que, durante a celebração, "algo divino tomou conta daquele altar" e afirmou que uma luz permaneceu sobre o rosto do noivo "como um sinal" e "como um abraço do céu". A mensagem também trouxe palavras de apoio à viúva.

A escola onde Matheus se formou publicou nota de pesar. Em postagem nas redes sociais, a Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG lamentou a morte do ex-aluno. "É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de um ex-aluno do curso de Engenharia Elétrica, que fez parte da nossa trajetória acadêmica", diz o texto.

As redes reuniram homenagens e mensagens de consolo à família. Em publicações ligadas ao casamento, internautas escreveram frases como "Meu Deus que tragédia! Que Deus dê forças para a família!" e "Ana, estou em oração por você! Seja forte, minha irmã, Deus está contigo". A maior parte das manifestações foi de solidariedade à noiva e aos parentes.