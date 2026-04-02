SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 16 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado no feriado prolongado de Páscoa. O volume de tráfego é calculado pela Artesp (agência estadual dos transportes) com base em estimativas fornecidas pelas concessionárias que administram estradas.

Para motoristas que partem da capital, as empresas afirmam que esta quinta-feira (2) deverá concentrar mais veículos nas rodovias a partir das 16h. Na sexta (3), o movimento deverá ser maior pela manhã. Para o retorno à capital, o trânsito deverá ficar mais carregado a partir da tarde de domingo (5).

No sentido litoral, o tráfego nas rodovias Anchieta (SP-150) e dos Imigrantes (SP-160) aumenta a partir das 16h desta quinta e segue intenso até o início da madrugada de sexta. Depois, volta a ficar pesado das 6h às 14h. No domingo, o fluxo intenso de volta à capital deve ocorrer a partir das 10h e seguir crítico até o fim do dia.

Para o corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna (SP-070) e Carvalho Pinto (SP-070), a Ecovias Leste Paulista prevê um movimento intenso a partir das 16h desta quinta e entre as 6h e as 13h de sexta-feira, com trânsito pesado no domingo após as 10h.

No sistema composto pelas rodovias Anhanguera (SP-330) e dos Bandeirantes (SP-348), a AutoBan afirma que os horários de pico de trânsito na saída de São Paulo serão entre as 18h e as 20h desta quinta e das 9h às 13h de sexta. No retorno à capital, o maior movimento deverá ocorrer entre as 11h e as 20h do domingo.

A Artesp recomenda ao viajante que planeje o trajeto com antecedência e evite os horários de maior movimento.