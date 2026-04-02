SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A véspera do feriadão de Páscoa deve ser quente e molhada na capital paulista. Esta quinta-feira (2) começa nublada, mesmo com aberturas de sol pela manhã.

No período da tarde, porém, o tempo abafado deve provocar chuvas isoladas, de intensidade moderada a forte, segundo os dados mais recentes do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura. O órgão adverte, ainda, que há potencial para formação de alagamentos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros na cidade de São Paulo devem ficar entre 16°C e 30°C, com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas.

O instituto emitiu alerta amarelo para quase todo o país, incluindo todo o território paulista, indicando chuvas intensas. Os acumulados podem ficar entre 20 e 30 mm de precipitação por hora ou até 50 mm/dia.

Com alguns sistemas meteorológicos interagindo com a alta umidade e o calor, o dia deve ser de aumento de instabilidade em grande parte do Brasil, segundo as simulações do Climatempo.

Para o Sudeste, a empresa prevê risco de temporais no litoral sul paulista, extremo leste de São Paulo, sul fluminense e Zona da Mata Mineira. Já na região Nordeste há chance de chuva intensa e risco de acumulados elevados, especialmente na metade norte do Maranhão, onde a situação é de perigo.

O mesmo fenômeno que deixa o tempo fechado no Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical, também leva chuva para o Norte do país, de acordo com o Climatempo. As chuvas devem atingir toda a região, ganhando força ao longo do dia, com risco de temporais no Amazonas, Roraima e em áreas do Pará.