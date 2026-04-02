SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um piloto foi atingido por uma motocicleta esportiva, semelhante à sua, enquanto faziam uma curva em alta velocidade na SP-095, rodovia João Beira, no último dia 21. O condutor acabou arremessado contra um carro em sentido contrário --o veículo chegou a levantar com o impacto-- e morreu na hora.

A tranquila estrada de mão única, que liga Bragança Paulista a Jaguariúna, no interior de São Paulo, tem limites de velocidade que variam de 50 km/h a 70 km/h.

Os dois aceleravam à frente de ao menos outras três motos de alta cilindrada e a cena foi gravada por uma pessoa que estava junto a um grupo de motociclistas que acompanhava o contorno da curva por pilotos que praticamente raspavam o joelho no chão.

Manobras arriscadas, velocidade de muito acima do limite e achas são comuns aos domingos nas estradas do chamado Circuito das Águas do interior paulista. Por isso, desde o início do mês, esses motociclistas estão sendo acompanhados do alto pela Polícia Militar Rodoviária, que passou a usar drones para filmar comboios de motos esportivas.

O primeiro teste foi no último dia 14 de março na SP-360, rodovia Engenheiro Constâncio Cintra. A estrada é uma das principais daquela região. Faz a ligação entre a região de Jundiaí a Amparo (a cerca de 130 km da capital paulista) e tem ramificação para outras cidades do Circuito das Águas, como Serra Negra, Águas de Lindóia e Lindóia.

Em uma busca simples na internet é possível encontrar vídeos de rachas ou manobras arriscadas com motos.

As curvas sinuosas e desafiadoras em meio a municípios turísticos atraem pilotos de motos de alta cilindradas, afirma o tenente Yuri Teixeira, da 2ª Cia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, na região de Campinas.

"Temos intensificado a fiscalização para evitar sinistros. Muitas vezes essas pessoas se perdem nas curvas em manobrar ilegais", afirma o policial.

Dados do Detran (Departamento de Trânsito de São Paulo), a partir de estatísticas do Infosiga (sistema que mede a letalidade do trânsito paulista), mostram que em três anos, de 2023 a 2025, foram 23 mortes de motociclistas em toda a Constâncio Cintra, em um total de 192 acidentes.

O número de mortes de pessoas em motos é 56% de todos os óbitos em acidentes de trânsito na estrada no período -foram 41.

Só em trechos que cortam municípios do Circuito das águas foram 13 mortos de pessoas que estavam em motos.

Por enquanto, os drones não são usados para multar as infrações de trânsito, mas para acompanhar de cima o comportamento desses pilotos.

Entretanto, é no chão que esses infratores descobrem que estavam sendo acompanhados à distância. Apenas no primeiro dia dessa fiscalização, 97 multas foram aplicadas a 118 motociclistas. pelas mais variadas infrações de trânsito. No final da operação, 34 deles tiveram o documento do veículo apreendido por, entre outros, estar com licenciamento atrasado.

"O drone nos ajuda na tomada de decisões [sobre a fiscalização]", diz o tenente Yuri. "Se a gente identifica alguma conduta de risco, consegue orientar as equipes a montar abordagens."

A ideia é filmar em tempo real a condução das motos de onde o policial militar não consegue estar.

Em um vídeo disponibilizado pela Polícia Rodoviária, o grupo de motociclistas trafega rápido em comboio, o que sinaliza a possibilidade de estarem disputando um racha.

O drone também foi usado para acompanhar as blitze, no caso algum motociclista tentar fugir.

A fiscalização aos fins de semana no Circuito das Águas conta atualmente com apoio do Policiamento Militar de Trânsito da cidade de São Paulo, acostumado com a abordagem a motociclistas.

Mas o plano é ampliar o olhar com essas aeronaves remotamente tripuladas para a própria SP-095, onde houve o acidente com morte no dia 21 de março, e para trechos da movimentada rodovia Dom Pedro 1º, ligação entre Campinas e a rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba.

André Correia, coordenador de fiscalização da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, acredita que além da fiscalização, intervenções de engenharia viária também são importantes nesses trechos, como sinalização reforçada, sonorizadores, segregação de faixas, radares em pontos críticos e outras medidas de moderação de tráfego que reduzam a velocidade e impeçam manobras perigosas.

"O comportamento de motociclistas em estradas de serra em alta velocidade é extremamente perigoso e está frequentemente associado a sinistros graves e mortes no trânsito", afirma. "Nessas situações, o principal fator de risco é o excesso de velocidade, ainda mais crítico em trechos sinuosos e em declive."

Desde setembro do ano passado, 18 radares de velocidade foram instalados na Constâncio Cintra e em outras rodovias do entorno.

O uso de drones para fiscalização de trânsito nas estradas tem se tornado cada vez mais comum. Policiais rodoviários federais e estaduais pilotam essas aeronaves para flagrar infrações referentes à circulação, como ultrapassagens irregulares ou trafegar pelo acostamento, e também para monitorar motoristas com celulares nas mãos ou quem não utiliza cinto de segurança.

A fiscalização por videomonitoramento existe desde 2013, quando foi publicada a primeira resolução com regras para aplicação de multas em estradas.

Em março de 2022, o Contran (Conselho de Trânsito) publicou um novo texto para consolidar as normas de fiscalização com o uso de câmeras de vídeo.

A autuação a partir das imagens remotas pode acontecer desde que exista sinalização alertando ao motorista que naquela via há fiscalização por videomonitoramento.

Segundo o DER, a Polícia Rodoviária enviou ofício pedindo a instalação dessas placas, o que está sendo preparado para a região.

Na infração, o agente deve especificar que a fiscalização foi feita por esse modelo. O motorista pode recorrer caso a via não esteja devidamente sinalizada.