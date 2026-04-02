SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 12-Safira da CPTM opera com velocidade reduzida na manhã de nesta quinta-feira (2) nos trechos entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana.

Além de reduzir a velocidade, o problema em sinalização na via aumentou o tempo de parada entre as estações. A estação Engenheiro Manoel Feio fica em Itaquaquecetuba e a estação Calmon Viana fica em Poá, no Alto Tietê.

O resto da linha funciona em aparente normalidade durante o horário de pico. A linha 12-Safira sai de Calmon Viana, passa pela zona leste de São Paulo e tem como ponto final a estação Brás, no centro da cidade.

No comunicado divulgado no site da CPTM, não há previsão para normalização da via. O UOL perguntou à companhia se há previsão para retorno. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

O passageiro que estiver na estação Calmon Viana pode usar a linha 11-Coral como alternativa. Os trens da linha também passam pela estação Tatuapé, na zona leste, e ela estação Brás, no centro de São Paulo.