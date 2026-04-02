SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Fernão Dias teve faixas de trânsito interditadas durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (2) após um acidente que envolveu um carro e uma carreta na altura do km 82, na zona norte da cidade de São Paulo.

Após a via ficar totalmente interditada no sentido Belo Horizonte, duas faixas foram liberadas por volta das 7h50 e duas permaneciam bloqueadas. As equipes de socorro foram acionadas às 4h44 para atender uma colisão que envolveu um carro e uma carreta, que tombou na pista.

Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária Arteris. Por volta das 8h, a Fernão Dias tinha cerca de dois quilômetros de congestionamento na região do Tremembé por consequência do acidente. O tráfego em direção a São Paulo não tem interrupções

Entre as principais rodovias da região metropolitana de São Paulo, tanto o sistema Anchieta-Imigrantes quanto a Anhanguera têm congestionamento na chegada à capital.

Por volta das 8h15, a via Anchieta tem um total de seis quilômetros de lentidão ?do km 19 ao 16, e também do km 13 ao 10. A rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento do km 16 ao 14. Nos dois casos, a lentidão ocorre por excesso de veículos, segundo informações da concessionária Ecorodovias.

A rodovia Anhanguera tem quatro quilômetros de tráfego congestionado na na pista expressa em direção à capital, do km 17 a km 13, devido ao excesso de veículos nas marginais do Tietê e do Pinheiros.

No interior, a Anhanguera também tem lentidão nas regiões de Campinas ?com sete quilômetros de lentidão, do km 111 ao 104? e Jundiaí ?do km 61 ao km 59. Nos dois casos, os congestionamentos ocorrem no sentido sul, em direção a São Paulo.

TRÂNSITO PIORA ÀS 16H

Cerca de 16 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado no feriado prolongado de Páscoa. O volume de tráfego é calculado pela Artesp (agência estadual dos transportes) com base em estimativas fornecidas pelas concessionárias que administram estradas.

Para motoristas que partem da capital, as empresas afirmam que esta quinta-feira (2) deverá concentrar mais veículos nas rodovias a partir das 16h. Na sexta (3), o movimento deverá ser maior pela manhã. Para o retorno à capital, o trânsito deverá ficar mais carregado a partir da tarde de domingo (5).