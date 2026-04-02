Produzida e apresentada pela jornalista Cibele Tenório, a atração da emissora pública faz uma imersão nos bastidores da criação de álbuns que marcaram a história da música brasileira, revisitando tanto obras consagradas quanto produções contemporâneas.

A cada edição semanal, Cibele recebe artistas, produtores, biógrafos e pesquisadores musicais, que desvendam histórias e curiosidades por trás desses trabalhos. Nos dois episódios que abrem a nova leva de programas, nesta quinta e no dia 9 de abril, a jornalista bate um papo com Chico César sobre seu primeiro disco, Aos Vivos. Além da entrevista, os ouvintes vão conferir as canções do álbum lançado em 1995.

No primeiro programa, Chico relembra a infância em Catolé do Rocha, as referências musicais que o formaram e o início da carreira em São Paulo apresentando-se em barzinhos até conseguir gravar seu álbum de estreia. O artista destaca também a surpresa e a perplexidade com o sucesso de Mama África, as comparações entre ele e Caetano Veloso e a maneira como suas composições passaram a ser disputadas por cantoras e intérpretes da música brasileira, como Daniela Mercury e Elba Ramalho.

No segundo episódio, Chico César traz mais histórias sobre as inspirações de canções como Mulher, eu sei. O cantor também revela bastidores da gravação do disco e a repercussão do álbum após o lançamento.

Nova temporada de Festa do Disco

Sempre com destaque para os clássicos da música brasileira, mas com espaço também para álbuns mais recentes, a nova temporada de 13 edições de Festa do Disco traz o baiano Lucas Santtana e seu recém-lançado Brasiliano, obra que marca as comemorações de seus 25 anos de carreira. O programa apresenta ainda clássicos como Gita, de Raul Seixas, sendo o entrevistado o produtor do disco Marco Mazzola, além de discos emblemáticos como Dom Salvador e a Abolição, com uma conversa com o músico Dom Salvador, que vive em Nova Iorque há muitos anos.

As novas edições também vão celebrar o pioneirismo da Rainha do Xaxado, Marinês, com seu álbum Nordeste e seu ritmo. O entrevistado será o maestro Marco Farias, filho da cantora. Outro destaque é a participação de Paulo César de Araújo, biógrafo de Roberto Carlos, sobre o disco Roberto Carlos, que marca a transição de Roberto do iê-iê-iê para uma fase mais madura como cantor.

Sobre o Festa do Disco

O programa Festa do Disco destaca semanalmente um álbum brasileiro emblemático em entrevistas com artistas, produtores e pesquisadores musicais. Os entrevistados são convidados a revelar bastidores, curiosidades, inspirações, contextos e o processo criativo de cada obra.

Conduzido pela jornalista Cibele Tenório, o bate-papo é intercalado pelas faixas do disco para que o ouvinte conheça também as canções de grandes álbuns da discografia nacional.

Festa do Disco vai ao ar na Rádio Nacional às quintas-feiras, às 22h. É possível também ouvir o programa pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para download na Apple Store e Google Play. Além disso, os episódios do programa estão disponíveis no site https://radios.ebc.com.br/festa-do-disco.

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Festa do Disco - Estreia da nova temporada - quinta-feira, dia 02/04, às 22h, na Rádio Nacional

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