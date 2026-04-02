BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - As cidades históricas de Minas Gerais voltam a promover neste ano alguns dos principais ritos da Semana Santa, com celebrações que se repetem em diferentes municípios e mantêm tradições de séculos anteriores.

Em cidades como Mariana, Ouro Preto, Sabará, Congonhas e Tiradentes, a quinta-feira (2) é marcada pelas cerimônias do lava-pés, que relembram o gesto de Jesus com os discípulos.

As celebrações ocorrem à noite nas matrizes e basílicas e, em alguns casos, são seguidas pela desnudação dos altares, translado do Santíssimo e períodos de adoração. Ainda na quinta, ganham destaque as procissões noturnas.

Em Mariana, a Procissão do Fogaréu sai às 22h30 da catedral rumo à praça Minas Gerais, enquanto em Ouro Preto o cortejo também percorre o centro histórico após a cerimônia do lava-pés. No município, a expectativa da rede hoteleira é para a lotação próxima da capacidade total durante o feriado.

Em Sabará, há destaque para a abertura do Santo Sepulcro, às 15h, uma tradição de mais de 200 anos no município, enquanto em Congonhas a programação combina a missa com lava-pés na Basílica do Senhor Bom Jesus e encenações bíblicas da Santa Ceia na praça.

Na Sexta-feira Santa (3), a programação começa ainda de madrugada em algumas cidades, com vias-sacras a partir das 4h em Sabará e das 6h em Mariana e Congonhas.

Ao longo do dia, se repetem os ritos da ação litúrgica da Paixão e os sermões tradicionais, seguidos por encenações e procissões.

Em Sabará, a encenação da Paixão de Cristo antecede o sermão do descendimento da cruz e a procissão com as imagens do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores.

Em Congonhas, a encenação na praça da Basílica se soma à Via-Sacra e às celebrações nas paróquias. Já em Ouro Preto, a procissão do enterro percorre as ruas do centro histórico à noite, enquanto em Tiradentes a Via-Sacra encenada atravessa a cidade até a matriz.

O Sábado de Aleluia (4) é marcado pelas vigílias pascais nas igrejas, mas também pela preparação coletiva para o domingo.

Em Ouro Preto, moradores e turistas se reúnem durante a madrugada para confeccionar os tradicionais tapetes para o trajeto da procissão da Ressurreição. A prática, de origem colonial, se soma a outras tradições locais, como a decoração das janelas com toalhas e a distribuição de amêndoas após o cortejo pascal.

No domingo de Páscoa (5), as celebrações reúnem procissões e missas ao longo do dia. Em Mariana, a missa campal é seguida pela procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas decoradas com tapetes.

Em Sabará, a celebração noturna termina com procissão até a matriz. Em Congonhas, as missas começam ainda ao amanhecer, enquanto em Ouro Preto o cortejo da Ressurreição atravessa o centro histórico e é encerrado com distribuição de amêndoas ?tradição que remonta ao século 18.

A prefeitura é a responsável pela compra de 200 quilos de balinhas, que começaram a ser distribuídas no ano de 1733, e pela distribuição da serragem para os tapetes.

Neste ano, o Governo de Minas também promove o projeto "Luzes no Patrimônio", que decora com iluminação e cenografia 12 igrejas tombadas em cidades históricas: Ouro Preto, Tiradentes, São João del-Rei, Congonhas, Catas Altas, Santa Bárbara, Caeté, Mariana, Barbacena, Sabará, Diamantina e Itabirito.

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