Minas Gerais foi eleito o melhor destino gastronômico do Brasil no M&E Awards – Destinos do Ano 2026, premiação nacional que reuniu mais de 84 mil votos de profissionais do setor e do público. O reconhecimento destaca o estado como referência em turismo gastronômico, valorizando sua tradição culinária e a diversidade de experiências oferecidas.

A premiação considera critérios como promoção, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento turístico. O resultado reforça a relevância da gastronomia mineira como um dos principais atrativos do estado, impulsionada pela valorização dos produtos locais, saberes tradicionais e identidade cultural.

A entrega oficial do prêmio está prevista para o dia 14 de abril, durante a WTM Latin America 2026, em São Paulo.

Além do destaque na gastronomia, Minas Gerais também obteve reconhecimento em outras iniciativas ligadas ao turismo. O município de Contagem conquistou o segundo lugar no Prêmio Rotas Negras, voltado à valorização da cultura afro-brasileira e do afroturismo.

O estado ainda figura entre finalistas de premiações nacionais importantes, com destaque para categorias relacionadas ao turismo sustentável, experiências culturais e destinos turísticos, evidenciando a diversidade e o fortalecimento do setor em Minas Gerais.

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