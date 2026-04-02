SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma esmeralda de 142 kg encontrada na Bahia irá a leilão por um valor inicial de R$ 79,8 milhões. As informações são da empresa Bid Leilão, responsável pela venda.

A pedra preciosa é original da Serra da Carnaíba, em Pindobaçu, norte da Bahia. Apelidada de Selena, ela tem coloração verde e mede 94cm de largura, 67cm de altura e 28cm de profundidade.

O leilão acontece no dia 28 de maio. A peça é guardada no Rio de Janeiro e, por enquanto, não recebeu nenhum lance.

"CANGA DE ESMERALDA, um conglomerado composto de berilo e xisto, apresentando um corpo horizontal de xisto salpicado com cristais hexagonais de berilo, ESMERALDAS, bem preservados", afirma a descrição no site do leilão.

O interessado deve fazer uma proposta à vista, acrescido da taxa do leiloeiro de 5%. Ainda segundo o Bid Leilão, cartões de crédito não são aceitos, e o pagamento deve ser feito "através de depósito ou transferência bancária em conta a ser informada através do e-mail de cobrança".

A Serra da Carnaíba fica no interior da Bahia. Conhecida por sua riqueza mineral, a região é um dos principais centros de mineração de esmeraldas do Brasil.