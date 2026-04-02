SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 79 anos morreu na noite de quarta-feira (1º) após ser atropelada por um caminhão da Sabesp, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o acidente ocorreu no bairro Dos Casas. A vítima, Iracema de Jesus Felizardo, foi atingida pelo caminhão e, em seguida, por um carro. "Ela foi socorrida pelo Samu ao Hospital das Clínicas da cidade, onde não resistiu aos ferimentos", diz nota.

A perícia foi acionada para entender as causas do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, que apura as circunstâncias do acidente.

Em nota, Sabesp disse lamentar "profundamente o ocorrido" e se solidariza com a família de Iracema. "A Companhia informa que o caminhão envolvido pertence a uma empresa prestadora de serviços de manutenção e estava a serviço da Sabesp."

Ainda segundo a nota, a empresa contratada está prestando assistência à família da vítima, além de assumir os custos do sepultamento e oferecer apoio psicológico ao colaborador envolvido. "A Companhia reitera as condolências à família da vítima e ressalta que está colaborando com as autoridades competentes, que são as responsáveis pela investigação."