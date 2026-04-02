SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Igreja Universal do Reino de Deus vai realizar onze megacultos evangélicos em dez cidades do país nesta sexta-feira (3), feriado da Sexta-Feira Santa. A maior parte dos eventos vai ocorrer em estádios de futebol, como Maracanã, no Rio, e Arena Neo Química e Mercado Livre Arena Pacaembu, ambas São Paulo.

O evento se chama "Família ao Pé da Cruz", será gratuito e aberto ao público em geral. Não é necessário ser membro da igreja para participar.

Nos dois estádios de São Paulo, haverá duas cerimônias durante o dia -a primeiro às 10h, e a última às 17h. Já no Maracanã, a concentração vai começar às 9h.

Entre os outros estádios do país que vão receber fiéis estão a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Mangueirão, em Belém, e a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Também haverá cultos em Cuiabá, Salvador, Belo Horinzonte, Teresina e Palmas.

Veja abaixo o horário e local de todos os eventos previstos.

- São Paulo - Mercado Livre Arena Pacaembu, às 10h e às 17h

- São Paulo - Neo Química Arena, às 10h e às 17h

- Rio de Janeiro - Maracanã, às 9h da manhã

- Bahia - Arena Fonte Nova, às 10h da manhã

- Distrito Federal - Arena BRB Mané Garrincha, às 10h da manhã

- Mato Grosso - Parque de Exposições da Acrimat, às 9h da manhã

- Minas Gerais - Arena Independência, às 9h30 e às 17h

- Pará - Estádio Mangueirão, às 10h da manhã

- Piauí - Ginásio Arena Verdão, às 10h e às 16h

- Rio Grande do Sul - Arena do Grêmio, às 15h

- Tocantins - Ginásio do Colégio Militar Senador Antônio Luiz Maya, às 10h da manhã

A Universal recomendou que os participantes cheguem com antecedência para evitar filas. Não haverá distribuição de ingressos nem reserva de assentos. Ou seja, o acesso será feito por ordem de chegada.

Não haverá estacionamento nos locais. A Igreja recomenda o uso de transporte coletivo para a ida aos estádios.

Em entrevista ao site da Universal, o bispo Sérgio Corrêa, que atua no Rio Grande do Sul, disse que os cultos são voltados para a união da família. "A família é a célula principal da sociedade, mas tem sido bombardeada por muitos problemas", disse.

Segundo a igreja, um dos momentos mais importantes das cerimônias será a distribuição do "azeite consagrado" em frascos no formato de cruz.

"A unção com azeite não é um costume criado por homens. Pelo contrário, trata-se de uma prática orientada na própria Escritura Sagrada, que associa a oração da fé à cura dos enfermos, à libertação e ao agir do Espírito Santo", diz a Universal, em nota publicada em seu site.

Nas últimas semanas, a Record utilizou sua programação para divulgar o evento. Ele foi anunciado em programas jornalísticos, como o Balanço Geral, e na transmissão da partida entre Corinthians e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em 22 de março.