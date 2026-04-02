CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A tradicional procissão católica do Fogaréu no município de Cidade de Goiás (GO) começou às 23h59 de quarta-feira (1º) e foi acompanhada por fiéis e turistas atraídos pela imagem dos farricocos e das tochas iluminando as ruas de pedra. Na representação religiosa, são soldados em busca da prisão de Jesus Cristo.

Na época da Páscoa, dezenas de moradores vestem capuz e túnicas coloridas e, a passos firmes, andam pelas ruas de pedra do centro histórico segurando uma tocha, feita de lata, estopa e querosene.

Algumas tochas também são distribuídas ao público que assiste à procissão. Durante o trajeto dos farricocos, parte da iluminação pública é desligada.

A procissão é organizada por um grupo cultural local chamado OVAT (Organização Vilaboense de Artes e Tradições) e também pela igreja católica. Excursões de diferentes cidades da região são organizadas para a época.

Na noite de quarta, a concentração dos farricocos aconteceu em frente à Igreja da Boa Morte. A partir deste ponto, eles saíram pelas ruas de pedra encenando a busca por Jesus Cristo. A Igreja de São Francisco de Paula simboliza o Monte das Oliveiras, onde aconteceu a encenação da prisão de Jesus Cristo.

No domingo de Páscoa, os católicos celebram a ressurreição de Jesus Cristo e a saída da Folia do Divino.