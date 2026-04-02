SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terá modificações em regras de trânsito e no funcionamento de alguns serviços públicos durante o feriado prolongado que celebra a Páscoa.

Haverá suspensão do rodízio para carros e alterações na circulação do transporte coletivo, além do fechamento de algumas unidades de saúde nesta sexta-feira (3).

TRÂNSITO

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos nesta sexta-feira (3). Também não vigoram as demais restrições para o trânsito, como o rodízio de caminhões.

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas para veículos particulares.

As ciclofaixas de lazer serão ativadas nesta sexta-feira e no domingo (5).

A Zona Azul (estacionamento rotativo pago) funcionará conforme a sinalização de cada local.

ÔNIBUS

Os ônibus municipais terão nesta sexta horários e número de veículos que correspondem a um sábado, com reprogramações pontuais. Já no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa a operação será normal para esses dias da semana.

As linhas intermunicipais de ônibus circulam nesta sexta-feira com frotas reduzidas, seguindo a mesma grade de horários dos domingos, com ajustes na oferta ao longo do dia conforme a demanda de passageiros.

No sábado, a operação segue normalmente o cronograma habitual de sábados. Já no domingo de Páscoa, as viagens serão realizadas conforme a programação típica de domingos.

METRÔ E CPTM

As linhas de trens operadas pela CPTM vão circular com intervalos de domingo. No sábado e no domingo, os intervalos médios serão iguais aos finais de semana.

Na sexta-feira, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata operam com programação de feriado.

No sábado (4), as linhas funcionarão 24 horas, com todas as estações abertas para embarque e desembarque.

Já no domingo de Páscoa, as linhas terão operação de domingo com horário habitual.

Na nova linha 17-Ouro a operação é de segunda a sexta, inclusive feriados, das 10h às 15h, até a ampliação gradual para horário integral.

Linhas de metrô concedidas à iniciativa privada, como as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, além das linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda, também seguem a lógica de operação ajustada para feriados e fins de semana.

SAÚDE

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

As unidades do Dose Certa não funcionarão nesta sexta.

Ambulatórios Médicos de Especialidades também estarão fechados nesta sexta.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo estarão fechados nesta Sexta-Feira Santa.

O atendimento presencial será retomado normalmente no sábado (4) para quem fez o agendamento, que é obrigatório.

Os canais digitais do Poupatempo no site SP.GOV.BR seguem disponíveis.

PARQUES

Os parques municipais permanecerão abertos em seu horário habitual durante o feriado e no fim de semana. Os horários de funcionamento de cada parque podem ser consultados no seguinte link: https://prefeitura.sp.gov.br/web/meio_ambiente.

Parques administrados pelo governo do estado não tiveram alterações de horários divulgadas para este feriado. O funcionamento de cada espaço pode ser conferido no link em seguida: https://www.sp.gov.br/sp/conheca-sp/parques-reservas-naturais/!ut/p/z1/tVNNc4IwEP0rXDwyCYYvjwy2oKO19ZtcnBhipSMBSYT23wu2TquOdDraXDLZeft238suwGAOMCd59EpklHCyKd8BNhfQNvUm8iBqoZELzT56GnZePOgYGph9Aq4cBwL8M_95NKzytZbbbz2ijouO-dcBuL7-FGCAUxqFIKBwZUA71FRqLZmqM2SohIVU1Wxm6eGS6JauH9CiqODY-ubVvEEbmr49hk2r7WjNA45ymco1CARJUrLbJAuacMm4bMBjpAHL0JpRooi0AVOSbXdMKEzJmGBZToTCidxlJBLnMi914HoXZ1VD9ZDgVJI_rJx86LkDD_pOu2eAWR6xAkx4ksXlz47-aJx_UeFMRBfdWKGe3roz_ak_5tj4V_qpeSN997dFKDc1ettusVMObjWn7xLM7zG5aTyZxDaK1TlUg25eFONV7C7tr-uj2AM0J4sf/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pswid=Z7_086423G031GOD06H8T027DA124&urile=wcm%3Apath%3A%2Fwcm%2Fconnect%2Fsaopaulo_content%2Fsaopaulo%2Fconheca%20sp%2Fparques%20e%20reservas%20naturais.

MINHOCÃO

O elevado Presidente João Goulart estará liberado para pedestres desta sexta até o domingo.

LIBERDADE E PAULISTA

Ruas do bairro da Liberdade e a avenida Paulista, na região central, estarão abertas para os pedestres na sexta e no domingo, das 9h às 16h.

SHOPPINGS

Os shoppings em São Paulo operam, em geral, das 14h às 20h no feriado desta sexta, mesmo horário praticado no domingo, seguindo acordo estabelecido entre sindicatos de trabalhadores e comerciantes do setor. No sábado, o funcionamento é das 10h às 22h.

SABESP

O atendimento da Sabesp no feriado prolongado será pelo telefone 0800 055 0195, funcionando 24 horas todos os dias. O mesmo vale para o atendimento automatiza do pelo WhatsApp, pelo número 3388-8000.