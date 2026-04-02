SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema Anchieta-Imigrantes, que faz a ligação entre a capital paulista e a Baixada Santista, e as principais vias que dão acesso ao interior apresentavam trechos de lentidão às 19h desta quinta-feira (2), horário de pico para a saída do feriado prolongado de Páscoa.

A via Anchieta tinha lentidão em direção ao litoral entre os quilômetros 29 e 40. A rodovia dos Imigrantes tinha situação similar do quilômetro 28 ao 50 e do 66 ao 70, segundo a concessionária Ecorodovias.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes apresentava trechos de congestionamento em direção ao interior.

Na Anhanguera, o congestionamento estava entre os quilômetros 95 e 101. Já a Bandeirantes apresentava condições ruins de tráfego do quilômetro 44 ao 50 e do 80 ao 90.

O Rodoanel Mário Covas apresentava congestionamento entre os quilômetros 19 e 28, na altura do município de Embu das Artes.

Pela manhã, um caminhão tombou na pista do Rodoanel na altura do km 33, deixando uma pista interditada. O veículo permanece tombado sobre o canteiro e a remoção só será autorizada nesta noite.

A rodovia Fernão Dias teve faixas de trânsito interditadas durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira após um acidente que envolveu um carro e uma carreta na altura do km 82, na zona norte da cidade de São Paulo.

As equipes de socorro foram acionadas às 4h44 para atender uma colisão que envolveu um carro e uma carreta, que tombou na pista. Após a via ficar totalmente interditada no sentido Belo Horizonte, as faixas foram liberadas por volta das 9h.

Durante a tarde, o trânsito já não sofria mais os reflexos da ocorrência. Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária Arteris.

Cerca de 16 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado no feriado prolongado de Páscoa. O volume de tráfego é calculado pela Artesp (agência estadual dos transportes) com base em estimativas fornecidas pelas concessionárias que administram estradas.

Para motoristas que partem da capital, as empresas afirmam que esta quinta-feira deverá concentrar mais veículos nas rodovias a partir das 16h.

Na sexta (3), o movimento deverá ser maior pela manhã. Para o retorno à capital, o trânsito deverá ficar mais carregado a partir da tarde de domingo (5).