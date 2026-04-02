BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Passageiros de um voo nos Estados Unidos assistiram, com uma visão privilegiada, ao lançamento nesta quarta-feira (1º) da Artemis 2, missão histórica que levará humanos de volta ao redor da Lua e, potencialmente, para o mais distante que a humanidade já esteve -presencialmente.

Segundo a Reuters, os passageiros felizardos estavam em um voo comercial que partiu da Costa Rica para Atlanta, na Georgia. O vídeo foi gravado por Jack Radutzky.

A Reuters diz ainda ter feito uma verificação, a partir de imagens de satélite da área do lançamento, para confirmar a veracidade do vídeo. Os metadados do arquivo original também foram checados, além de informações de rastreamento do voo em questão, que, de fato, estava sobre a Flórida no horário do lançamento da Artemis 2.

Nesta quinta-feira (2), quase 24 horas após a decolagem de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), a tripulação da missão Artemis 2 acionou os motores para a manobra de injeção translunar, o empurrão que liberta a espaçonave da gravidade terrestre e a coloca na rota para a Lua.

A cápsula deve sobrevoar à Lua na próxima segunda-feira (6) e é esperado que a nave amerisse no próximo dia 10 no oceano Pacífico.