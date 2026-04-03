SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os astronautas da Artemis 2, da Nasa, testaram nesta quinta-feira (2) as câmeras que usarão durante a missão, iniciada na última quarta-feira (1º) a partir de Cabo Canaveral, na Flórida.

"É como sair no quintal de casa e tentar tirar uma foto da Lua. É assim que me sinto agora tentando fotografar a Terra", disse o comandante Reid Wiseman, 50, ao controle da missão em Houston enquanto tirava fotos de seu planeta com um iPhone.

A mais de 64 mil quilômetros da Terra, onde o planeta aparece como um globo iluminado pelo Sol cada vez menor, Wiseman disse que fotografar dessa distância dificultava o ajuste das configurações de exposição em sua GoPro e iPhone.

A especialista de missão Christina Koch, 47, descreveu ao controle da missão "a beleza que estamos vendo". "Dá para distinguir o litoral do continente, dá para ver os rios por causa do reflexo do Sol, dá para ver nuvens de tempestade bem altas e dá para ver o polo Sul iluminado. É simplesmente fenomenal."

Completam a tripulação da Artemis 2 os astronautas Victor Glover, 49, e Jeremy Hansen, 50.

Os astronautas da missão Artemis dispõem de diferentes dispositivos a bordo para tirar fotos do espaço de dentro da cápsula Orion ao longo do voo.

Entre eles estão uma pequena câmera de ação GoPro, iPhones e câmeras profissionais Nikon, uma marca mais familiar para os astronautas da Nasa, que as utilizam na Estação Espacial Internacional (ISS) há anos.

A decisão de equipar a tripulação com iPhones foi tomada pelo administrador da agência espacial, Jared Isaacman. Astronauta, ele voou em duas missões privadas da SpaceX e usou os dispositivos nas ocasiões.

A Nasa ainda não divulgou nenhuma imagem capturada pela tripulação até o momento, mas espera fazê-lo mais adiante na missão, após momentos mais marcantes. Entre eles está uma esperada imagem do "nascer da Terra", uma referência à famosa foto tirada pelo astronauta da Apollo 8, William Anders, em 1968, quando sua espaçonave contornava a Lua.

Os astronautas passaram suas primeiras horas no espaço realizando verificações e solucionando pequenos problemas na espaçonave que nunca havia transportado humanos antes.

Houve falhas no banheiro e nas tentativas iniciais de Wiseman de usar o Microsoft Outlook para verificar emails, ambas resolvidas.

Eles começaram o segundo dia da missão ao som de "Green Light", de John Legend e Andre 3000, uma referência ao sinal verde que receberiam em breve para acionar o motor e seguir em direção à Lua.

O quarteto também fez seus primeiros exercícios da missão no dispositivo de exercício com volante de inércia da espaçonave. Cada astronauta terá 30 minutos por dia reservados para atividade física, uma tentativa de minimizar a perda muscular e óssea no espaço.