O programa Roda de Choro estreia sua nova temporada neste início de abril pelas ondas das rádios públicas dacom uma homenagem ao trombonista Zé da Velha.

A atração segue mesclando seleção musical e entrevistas com instrumentistas e pesquisadores, destacando grandes nomes do choro, lançamentos fonográficos, clubes e festivais.

A primeira parte do programa vai ao ar na Rádio Nacional, nesta sexta-feira (3), às 22 horas; e na Rádio MEC, no domingo (5), às 20 horas.

A segunda parte do tributo será transmitida na Rádio Nacional na sexta-feira (10), às 22 horas; e na Rádio MEC, no domingo (12), às 20 horas.

José Alberto Rodrigues Matos, mais conhecido como Zé da Velha, é natural de Aracaju (SE) e se mudou ainda criança para o Rio de Janeiro. Junto a uma velha guarda de músicos como Pixinguinha (1897-1973) e João da Baiana (1887-1974), consolidou-se e se tornou um mestre do trombone.

Zé da Velha atuou como solista ao lado de artistas e grupos emblemáticos da música popular brasileira, como o Cordão da Bola Preta, e participou de álbuns importantes como Chorando pelos dedos (1976), Chorando baixinho: um encontro histórico (1979) e Choro na Praça (1977). Ele morreu em 26 de dezembro do ano passado.

A edição do Roda de Choro conta com a participação de Silvério Pontes, parceiro de Zé da Velhan na "menor big band do mundo, em uma parceria que rendeu seis álbuns. Também integram os episódios temáticos os irmãos Aquiles Moraes e Everson Moraes, que desde muito cedo tocaram com o trombonista.

Serviço

Nova Temporada do Roda de Choro Estreia com homenagem a Zé da Velha.

Rádio Nacional sexta-feira (3), às 22 horas.

Rádio MEC domingo (5), às 20 horas.

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