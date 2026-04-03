SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste início de outono, o feriado de Páscoa terá cara de verão para os paulistas. As manhãs devem ser de sol entre poucas nuvens, mas, durante a tarde, o calor e a umidade favorecem a formação de nebulosidade e possíveis pancadas de chuva, segundo a Defesa Civil de São Paulo.

O órgão alerta para a possibilidade de tempestades, especialmente na faixa leste do estado, que abrange dos vales do Ribeira e do Paraíba ao litoral. As condições devem ser semelhantes de sexta-feira (3) a domingo (5).

Na capital, as temperaturas devem variar muito pouco. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) informa que nesta sexta, os termômetros devem ir de 19°C a 28°C, com taxas umidade do ar acima de 50%.

No sábado (4), o cenário atmosférico praticamente se repete: o dia começa com cerca de 18°C e sol entre nuvens, chegando aos 27°C durante a tarde, com índices de umidade relativa do ar entre 51% e 95%.

A previsão para domingo é de uma leve queda na temperatura, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), indo de 17°C a 29°C. As nuvens aumentam e o dia deve ser nublado, em grande parte.

"Os ventos mudam de direção e passam a soprar de sudeste já pela manhã, trazendo um ar mais frio. Durante a tarde a temperatura fica amena e chove em alguns momentos, com risco de raios", diz Bianca Lobo, meteorologista da consultoria Nottus.

O cenário chuvoso em São Paulo no feriadão não será exceção. O Inmet emitiu alerta laranja devido ao perigo de chuvas intensas para esta sexta e sábado em boa parte do território nacional ?apenas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe e Alagoas escapam.

O instituto prevê chance de acumulados de precipitação entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios.

De acordo com o Climatempo, a atuação persistente da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), combinada com ventos provenientes do oceano, eleva a atenção sobre a costa norte do país, incluindo litoral nordeste do Pará, Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O fenômeno tem favorecido chuvas frequentes e, em muitos casos, de forte intensidade nos últimos dias.

A ZCIT faz aumentar o transporte de umidade vindo do Oceano Atlântico Equatorial para o interior do continente.

"Esse aporte contínuo de umidade, aliado ao aquecimento diurno e à presença de áreas de baixa pressão em superfície, cria um ambiente altamente propício para a formação de nuvens convectivas profundas, associadas a temporais", explica o Climatempo.

O padrão persistente ao longo dos últimos dias eleva o risco de transtornos como alagamentos e deslizamentos.