SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diferentes universidades brasileiras já se movimentam para os próximos ciclos de vestibulares, com processos abertos ?ou prestes a sair? tanto para ingresso no segundo semestre de 2026 quanto para o início de 2027.

O cenário de processo seletivos é diverso: há instituições que utilizam o vestibular tradicional, enquanto outras ampliam o uso da nota do Enem, combinam formatos ou apostam em modelos seriados ao longo do ensino médio.

Dependendo do curso, o caminho até a vaga pode incluir etapas extras. Carreiras como artes ou música, por exemplo, costumam exigir provas de habilidades específicas.

Em paralelo, cresce a possibilidade de utilizar desempenhos de edições anteriores do Enem, o que flexibiliza o acesso e amplia as alternativas para os candidatos.

A seguir, estão reunidos os principais processos seletivos já anunciados, com informações sobre datas, formatos e regras. Confira:

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FUVEST (USP ? UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Site: fuvest.br

- Inscrições: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026

- 1ª Fase: 15 de novembro

- 2ª Fase: 13 e 14 de dezembro de 2025

UNICAMP (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS)

Site: comvest.unicamp.br

- Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 11 de maio a 5 de junho de 2026

- Inscrições: 3 a 31 de agosto

- Provas de habilidades específicas (música): setembro de 2026

- 1ª Fase: 18 de outubro

- 2ª Fase: 29 e 30 de novembro

- Provas de habilidades específicas (demais cursos): 2 a 4 de dezembro

- Divulgação dos aprovados: 25 de janeiro de 2025

UNESP (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA)

Site: vunesp.com.br

Vestibular UNESP 2026/2

- Inscrições (vestibular): 13 de abril a 5 de maio

- Inscrições (via Enem): 25 de maio a 25 de junho

- 1ª fase: 24 de maio

- 2ª fase: 20 e 21 de junho

- Resultado final: 13 de julho

- Matrículas: 13 de julho a 6 de agosto

UEG (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS)

Site: ueg.br

Vestibular UEG 2026/2

- Inscrições: até 6 de abril

- Provas: 17 de maio

- Taxa de inscrição: R$50

- Resultados: 25 de junho

UFU (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA)

Site: portalselecao.ufu.br

Vestibular UFU 2026/2

- Inscrições: 16 de março (8h) a 14 de abril de 2026 (16h)

- Solicitação de isenção da taxa: 16 de março a 25 de março

- Pagamento da taxa: até 15 de abril

- Taxa de inscrição: R$ 117

- Prova: 17 de maio de 2026

- Resultado: 15 de julho de 2026

FATEC (FACULDADES DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO)

Site: vestibular.fatec.sp.gov.br

Vestibular FATEC 2026/2

- Solicitação de isenção/redução da taxa: 24 de março a 6 de abril de 2026

- Resultado da isenção/redução: 15 de abril (a partir das 15h)

- Inscrições: 7 de abril até 1º de junho de 2026 (até 15h)

- Inscrição para beneficiados (isenção/redução): 15 de abril (15h) a 1º de junho (15h)

- Taxa de inscrição: R$ 90

- Divulgação dos locais de prova: 24 de junho (a partir das 15h)

- Prova: 28 de junho de 2026, às 13h

- Gabarito oficial: 30 de junho (a partir das 15h)

- Resultado e 1ª chamada: 14 de julho (a partir das 15h)

PUC-SP (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO)

Site: nucvest.com.br

Processo Seletivo de Inverno ? 2º semestre de 2026

ROVA PRESENCIAL

- Inscrições: 26 de março a 20 de maio de 2026

- Taxa de inscrição: R$ 180

- Divulgação dos locais de prova: 28 de maio

- Prova: 31 de maio

- Gabarito: 1º de junho

- Resultado ? 1ª chamada: 12 de junho

NOTA DO ENEM

- Inscrições: 26 de março a 2 de junho de 2026

- Taxa de inscrição: R$ 110

- Edições aceitas do Enem: 2022 a 2025

- Nota mínima: 450 pontos

- Resultado ? 1ª chamada: 12 de junho

ESPM

Site: espm.br

- Inscrições: até 16 de junho

- Taxa de inscrição vestibular tradicional: R$ 300

- Taxa de inscrição via nota do Enem ou certificação internacional: R$ 150

- Entrevistas online: 27 de abril e 16 de junho

- Realização da prova presencial: 21 de junho

INSPER

Site: insper.edu.br

- Inscrições: até 13 de maio

- Data limite para pagamento via boleto: 11 de maio

- Realização da prova do Vestibular: 07 de junho, das 13h às 18h.

- Divulgação da 1ª chamada e matrículas: 14 a 17 de julho

- Início das atividades: 03 de agosto

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE SÍRIO-LIBANÊS

Site: faculdadesiriolibanes.org.br

Vestibular 2026/2

- Inscrições: 23 de março a 10 de maio de 2026

- Taxa de inscrição: R$ 150

- Data limite para pagamento: 10 de maio de 2026

- 1ª fase: análise de notas (Enem 2023, 2024 ou 2025 ou exames internacionais)

- Resultado da 1ª fase: 15 de maio de 2026

- 2ª fase (agendamento das entrevistas): 20 a 23 de maio de 2026

- 2ª fase (entrevistas online): 25 a 29 de maio de 2026

- Resultado final: 5 de junho de 2026

FASM (FACULDADE SANTA MARCELINA)

Site: vunesp.com.br

Vestibular Medicina 2026/2

- Inscrições: 16 de março a 14 de maio de 2026

- Taxa de inscrição: R$ 500

- Data limite para pagamento: 15 de maio de 2026

- Prova: 7 de junho de 2026

- Publicação do local de prova: a partir de 29 de maio de 2026

- Resultado: 3 de julho de 2026

UNICEUB (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA)

Site: vunesp.com.br

Vestibular Medicina 2026/2

- Inscrições: 27 de março a 14 de maio de 2026

- Taxa de inscrição: R$ 560 (modalidade regular) e R$ 280 (treineiro)

- Data limite para pagamento: 15 de maio de 2026

- Prova: 7 de junho de 2026, das 14h às 18h

- Publicação do local de prova: a partir de 29 de maio de 2026

- Resultado e convocação: 26 de junho de 2026

UNIFIMES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS)

Site: vunesp.com.br

Vestibular Medicina 2026/2

- Inscrições: 12 de março a 28 de maio de 2026

- Taxa de inscrição: R$ 320 (via nota do Enem) e R$ 450 (prova presencial)

- Data limite para pagamento: 29 de maio de 2026

- Publicação do local de prova: 12 de junho de 2026

- Prova: 21 de junho de 2026

- Resultado final: 17 de julho de 2026

UNISA (UNIVERSIDADE SANTO AMARO)

Site: medicina.unisa.br

Vestibular Medicina 2026/2

- Inscrições: 19 de fevereiro a 24 de maio de 2026 (até 21h)

- Taxa de inscrição: R$ 100 (19 de fevereiro a 19 de março de 2026); R$ 200 (20 de março a 22 de abril de 2026); e R$ 300 (23 de abril a 24 de maio de 2026)

- Prova: 14 de junho de 2026, das 9h às 14h

- Resultado e convocação: 1º de julho de 2026 (a partir das 18h)

FGV (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS)

Site: fgv.br

Vestibular ? 2º semestre de 2026

PROVA (VESTIBULAR TRADICIONAL)

- Inscrições: até 27 de abril de 2026 (às 18h)

- Taxa de inscrição: R$ 275

- Solicitação de isenção de taxa: até 20 de abril de 2026

- Prova: 24 de maio

- Resultado: 23 de junho (após 18h)

NOTA DO ENEM

- Inscrições: até 27 de abril de 2026 (às 18h)

- Taxa de inscrição: R$ 135

- Solicitação de isenção de taxa: até 20 de abril de 2026

- Resultado: 12 de junho (após 18h)

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO

Site: saocamilo-sp.br

Processo Seletivo ? Medicina 2026/2

- Inscrições: 16 de março (a partir das 10h) a 7 de maio de 2026 (até 23h59)

- Taxa de inscrição: R$ 350

- Prazo para pagamento da taxa: até 8 de maio

- Prova: 31 de maio de 2026

- Resultado: 24 de junho de 2026