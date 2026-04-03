RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Motoristas enfrentam lentidão em trechos da rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral sul do estado, na manhã desta sexta-feira (3), Sexta-Feira Santa, início do feriado de Páscoa.

A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informa que o congestionamento é causado pelo alto fluxo de carros. Boletim publicado às 8h04 indicava lentidão do km 28 ao 32 e do km 35 ao 43 da Imigrantes. "Além disso, do km 47 ao 53, a lentidão é causada pelo excesso de veículos comerciais no mesmo sentido. Nos demais trechos sob concessão, as condições são boas. O tempo está bom em todo o trecho", informou a concessionária.

As rodovias Anchieta, Padre Manoel da Nóbrega e a Cônego Domênico Rangoni têm tráfego normal. Segundo a Ecovias, até 350 mil carros devem passar pelas rodovias administradas pela concessionária, em direção à Baixada Santista durante o feriado. Por isso, haverá operações especiais até domingo (5).