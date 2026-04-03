A série nacional é exibida pela emissora pública de segunda a sábado, sempre no mesmo horário.

Com 13 episódios de sete minutos, a nova temporada da animação e as historinhas anteriores estão disponíveis no aplicativo TV Brasil Play.

A produção mostra as aventuras da achocolatada família que reúne a mãe Dona Branca, o pai Don Cacau, os filhos Chocomark e Chocolyne e o mascote Docecookie. O seriado ainda conta com Trufão e seus parentes da família Trufado.

Criado por Jacqueline Shor, o desenho apresenta doces aventuras com temas sobre amizade, respeito às diferenças e responsabilidade. O conteúdo dedicado à primeira infância se passa no Reino da Chocolândia e aborda a importância de valores como empatia, diversidade e tolerância.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na nova sequência, a série traz histórias temáticas sobre uma vila cheia de livros, uma peça de teatro e uma neve de marshmellows.

A animação ainda revela os bastidores da fábula de Chapeuzinho Vermelho, mostra um conto de Natal e diverte o clube dos chocoamigos em uma desafiante aventura na sexta-feira 13 com a lenda do Lobochoco, entre outras narrativas.

Em dois episódios consecutivos, a turminha visita o grande Museu da Chocolândia. Os personagens se deparam com uma linda obra-prima: A Chocolisa, de Choconardo da Vinci. Durante a trama, Caramelo fica tão fascinado pelo quadro que entra na pintura onde vivencia uma experiência incrível com o célebre pintor italiano. Eles testam uma de suas brilhantes invenções: a máquina de voar.

Faixa infantil

A TV Brasil Animada, sessão repleta de atrações dedicada às crianças e jovens, fica no ar de segunda a sábado, das 7h às 12h30.

Com 33 horas semanais de obras educativas e de qualidade para esse público, a faixa é referência em desenhos e séries nacionais.

As produções exibidas pela TV Brasil durante o horário da manhã mesclam formatos, linguagens e estilos para fomentar o aprendizado e divertir a turminha miúda. Muitas das atrações, como o desenho Os Chocolix, podem ser acompanhadas gratuitamente no app TV Brasil Play.

Produção independente

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, divulgou o resultado da chamada pública Seleção TV Brasil que marca a retomada e a ampliação do protagonismo da emissora no apoio a produções de conteúdo audiovisual voltadas ao público infantil e infantojuvenil.

Juntas, as linhas dedicadas à infância e à pré-adolescência receberam o maior investimento do edital, um total de R$ 32 milhões, via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine), para produção de oito novas obras.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar animações brasileiras de qualidade para as novas gerações, a emissora busca abrir espaço para novos realizadores no fomento ao mercado audiovisual do país.

A proposta é ofertar esse conteúdo para os canais públicos. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todas as emissoras de televisão interessadas que fazem parte do campo público e aderirem ao projeto.

A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das centenas de emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) com possibilidade de alcance para 120 milhões de espectadores.

Atrações lúdicas

A faixa infantil TV Brasil Animada reúne produções que conquistaram a família e são admiradas pelo público mirim e seus pais como os desenhos Diário de Mika, Peixonauta, O Show da Luna!, Meu Amigãozão, Mundo Bita e Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas.

As animações do canal levam entretenimento aos jovens telespectadores ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento das novas gerações com tramas fascinantes adaptadas à idade do público. Os conteúdos mostrados pela TV Brasil estimulam a reflexão com histórias repletas de criatividade.

A sessão temática na telinha da emissora tem recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem.

Um dos diferenciais da TV Brasil Animada é a ausência de publicidade que incentive o consumismo.

TV Brasil Play

As crianças e seus responsáveis ainda podem ver diversas produções infantis em cartaz no canal público sob demanda no aplicativo TV Brasil Play que oferece acesso gratuito a vários conteúdos para crianças pequenas e adolescentes.

A plataforma de streaming do canal disponibiliza uma seleção de animações, seriados e programas educativos para os jovens e seus pais assistirem a qualquer hora e em diferentes dispositivos. As famílias podem decidir quando e como conferir esse amplo conteúdo audiovisual de qualidade.

O acervo mantido no aplicativo reúne grandes opções de entretenimento com desenhos que atravessam gerações como as produções nacionais A Turma do Pererê, Carrapatos e Catapultas, Igarapé Mágico, O Teco Teco e Tromba Trem, além de séries como Dango Balango, entre outras obras.

Além das animações, o TV Brasil Play reúne conteúdos desenvolvidos pela própria emissora que trazem assuntos como música e literatura.

O streaming reúne os programas ABZ do Ziraldo, Amigos do Pelotão, As Aventuras do Topetão, Cantos e Contos de São João com Bia Bedran, Coral Maluquinho, Música Animada, Palhaçaria, Trilhinha e Violúdio e os Instrumentos Exóticos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Clique e saiba como sintonizar: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

TV Brasil Animada segunda a sábado, de 7h às 12h30 na TV Brasil

Os Chocolix TV Brasil Animada segunda a sábado, de 8h15 na TV Brasil

Tags:

Os Chocoli | TV Brasil | TV Brasil Animada