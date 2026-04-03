RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O evento Família ao Pé da Cruz, promovido pela Igreja Universal, reuniu milhares de fieis nos estádios do Pacaembu, em São Paulo, e Maracanã, no Rio de Janeiro, na manhã desta Sexta-Feira da Paixão (3).

Na área externa dos dois estádios, foram disponibilizados telões de LED para que os fieis pudessem acompanhar as orações.

No Rio de Janeiro, a lotação atingiu todos os equipamentos do Complexo Esportivo do Maracanã, que além do estádio de futebol conta com o ginásio Maracanãzinho, o parque aquático Julio Delamare e o Estádio de Atletismo Célio de Barros. A organização não havia divulgado o total de fieis presentes até a publicação deste texto.

Com a grande quantidade de fieis nos acessos antes do horário marcado para a abertura, 7h, a entrada foi liberada com antecedência, por volta das 6h30.

A entrada rápida fez com que o estádio lotasse às 7h30. Às 8h30, todos os portões do complexo estavam fechados e o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, começou a pregar no gramado do Maracanã.

Do lado de fora, milhares de fieis acompanharam o evento. Mesmo com a frustração inicial de não conseguirem entrar, as caravanas logo se acomodaram na rua Mata Machado, uma das que contornam o complexo para acompanhar a pregação.

Com os termômetros marcando 34ºC, alguns fieis foram resgatados ao posto médico ao desmaiar. O evento não divulgou o total de atendimentos.

CARAVANAS VÊM DE LONGE

Além de bairros da capital fluminense e municípios da região metropolitana, havia caravanas de cidades mais distantes.

Uma das comitivas vindas de Macaé, norte do estado do Rio, saiu da cidade às 3h e enfrentou mais de três horas de viagem. Ainda assim, não conseguiu entrar no complexo e acompanhou via telão.

André Luiz Mendonça, 49, é assessor e acompanhava o grupo, que tentava se refugiar sob uma das poucas sombras disponíveis:

"O evento lotou e toda glória a Deus, mas é muito importante estar aqui, acompanhando. É importante porque é [para louvar] nosso Deus, servir a Ele, e todos na mesma comunhão", explica.

Mendonça participa do evento pelo segundo consecutivo, e afirma que a viagem de volta à Macaé, de aproximadamente 200km, acontece num clima diferente.

"O semblante de muitos já muda. Por isso a viagem vale a pena", define.

Em São Paulo, no Pacaembu, há fieis no evento pela primeira vez. É o caso da microempresária Rosemeire Santos, 43, que vende sanduíches. À reportagem, explicou que o marido era "adúltero" e "tem um problema que bebe demais", mas começou a frequentar a igreja, e tudo mudou.

"Deus é poderoso, minha filha. Ele hoje é atencioso, ajuda a lavar louça até", ela conta, rindo.

No Rio, por volta das 10h, o "azeite ungido" foi distribuído aos fieis que, inclusive, estavam do lado de fora. Após a distribuição, alguns grupos começaram a voltar aos ônibus, enquanto os telões apresentavam chave pix e contas bancárias para que os fieis doassem à Universal. O evento teminou por volta das 10h30.