SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa divulgou na manhã desta sexta-feira (3) as primeiras imagens feitas pela tripulação da Artemis 2, missão que está a caminho da Lua. Em uma delas, a Terra aparece parcialmente. Na outra, o planeta é visto inteiro.

"Vemos nosso planeta iluminado em tons espetaculares de azul e marrom. Uma aurora verde até ilumina a atmosfera. Somos nós, juntos, observando enquanto nossos astronautas fazem sua jornada até a Lua", descreveu a agência espacial em um post no X.

O comandante da Artemis, Reid Wiseman, 50, comentou as dificuldades de se registrar o planeta a partir do espaço. "É como sair no quintal de casa e tentar tirar uma foto da Lua. É assim que me sinto agora tentando fotografar a Terra", disse ele ao controle da missão em Houston enquanto tirava fotos com um iPhone.

Os astronautas da Artemis dispõem de diferentes dispositivos a bordo para tirar fotos do espaço de dentro da Orion ao longo do voo.

Entre eles estão uma pequena câmera de ação GoPro, iPhones e câmeras profissionais Nikon, uma marca mais familiar para os astronautas da Nasa, que as utilizam na Estação Espacial Internacional (ISS) há anos.

A decisão de equipar a tripulação com iPhones foi tomada pelo administrador da agência espacial, Jared Isaacman. Astronauta, ele voou em duas missões privadas da SpaceX e usou os dispositivos nas ocasiões.

Em uma entrevista concedida a emissoras americanas, Wiseman elegeu a vista da Terra, quando a tripulação deixou a órbita terrestre e iniciou a trajetória em direção à Lua, como um dos principais momentos da missão. "Dá para ver o globo inteiro, de polo a polo. Dá para ver a África, a Europa. Se você olhar bem de perto, consegue ver a aurora boreal. Foi o momento mais espetacular, e nos deixou paralisados."

"Nada te prepara para a emoção que te invade" no momento, afirmou Christina Koch, 47, descrevendo uma Terra "iluminada como se fosse dia e banhada pelo brilho da Lua".

A missão Artemis 2 começou na quarta (1º). Com a cápsula Orion no topo, o foguete SLS decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. Nesta quinta, a cápsula deixou a órbita terrestre e iniciou o caminho para a Lua.

Localizada a 384 mil quilômetros de distância (esse dado sofre variações), a Lua está bem mais longe da Terra do que a Estacão Espacial Internacional (ISS), cuja distância do nosso planeta é de 430 quilômetros. A missão levará de 3 e 4 dias para chegar ao satélite.

A Artemis 2 busca abrir caminho para um retorno à superfície lunar em 2028. A tripulação vai contornar a Lua, passando pelo lado oculto, antes de retornar à Terra, no próximo dia 10.