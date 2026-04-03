BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (3) após a aeronave que ele pilotava cair sobre uma residência em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.

Informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros indicam que o avião, de pequeno porte, teria colidido com um poste localizado próximo à parte final da pista de decolagem antes de ter perdido altitude e caido sobre a residência.

Os moradores da casa atingida deixaram o local em segurança, e o incêndio provocado pela queda do avião está em fase de rescaldo. Ainda não há informações sobre registros de mais feridos e da matrícula da aeronave.

As investigações do acidente ficarão a cargo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira.