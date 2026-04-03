SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um helicóptero caiu na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (3). Três pessoas estavam na aeronave e foram resgatadas com vida.

Um helicóptero caiu próximo ao posto 4. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda se deu por volta das 11h20.

Vítimas foram resgatadas com vida. A aeronave transportava três pessoas - um piloto e dois passageiros. Retirados da água com segurança, eles tiveram ferimentos leves.

O helicóptero ainda não foi retirado da água. As equipes estão trabalhando no local.

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