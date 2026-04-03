BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Ao menos três pessoas morreram após a queda de um avião sobre um restaurante em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Elas estavam na aeronave, que era ocupada por quatro tripulantes, de acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros. A corporação atua na localização da outra possível vítima. A identidade delas não foi divulgada pelas autoridades.

O estabelecimento estava sem clientes no momento. Os moradores das casas vizinhas também não foram atingidos e deixaram o local em segurança.

Informações preliminares repassadas pelos bombeiros indicam que o avião, de pequeno porte, teria colidido com um poste localizado próximo à parte final da pista de decolagem de um aeroclube que fica em frente ao restaurante.

A queda da aeronave, de matrícula PS-RBK, provocou um incêndio no imóvel e em residências vizinhas. Os bombeiros atuam no rescaldo da ocorrência.

As investigações do acidente ficarão a cargo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira.

"Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse o Cenipa, em nota.