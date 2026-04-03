BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Três ocupantes de um helicóptero foram resgatados na manhã desta sexta-feira (3) após um pouso forçado da aeronave no mar da Barra da Tijuca, no Rio.

O helicóptero, com um piloto e dois passageiros, fez o pouso a poucos metros da faixa de areia, na altura do posto 4.

As vítimas foram socorridas por guarda-vidas, que tiveram o apoio de uma moto aquática que passava pelo local. Elas foram retiradas da água e classificadas como leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A dinâmica do acidente será investigada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira.

"Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse o órgão, em nota.