Realismo, emoção e fé. Assim, o coordenador-geral da, Preto Rezende, define a encenação da Paixão de Cristo encenada todo os anos em Planaltina, no Distrito Federal.

São mais de 1,4 mil voluntários, a maioria de Planaltina, e cada um contribui com seu dom, com seu talento e vamos construindo esse projeto tão lindo. É um projeto do coração de Deus mesmo. A gente faz com tanto realismo que a emoção chega ao público, disse Rezende em entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília.

A Sexta-feira da Paixão é marcada por manifestações de fé e tradição em todo o país. O espetáculo em Planaltina já é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal desde 2008 e um projeto do senador Izalci Lucas (PL-DF) quer transformá-lo em manifestação da cultura nacional.

As atividades começam logo cedo quando muitos fieis aproveitam para acender velas e pagar promessas, inclusive, subindo de joelhos os 900 metros do morro.

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Às 15h, o Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, reza a missa da Celebração da Cruz e, às 16h, a equipe da Via Sacra começa as encenações.

Encenamos a cidade, prisão, julgamento, flagelação, todas as 14 estações dolorosas. Mas nós acreditamos na ressurreição e, para o público que fica, nós fazemos a 15ª estação, que é a estação gloriosa, onde Jesus é ressuscitado, contou Preto Rezende.

O evento foi criado em 1973 pelo Padre Aleixo Susin, após o pároco sonhar com jovens encenando a Paixão de Cristo no local. Desde 1994, a companhia também criou a Via Sacra da Criança, para perpetuar a celebração. No sábado que antecede o Domingo de Ramos, as crianças fazem a apresentação.

O Cristo de hoje, aqui no Morro da Capelinha, é o Rafael Gonçalves, fruto dessa Via Sacra da Criança. Eles já vêm tão preparados que a gente quase não tem nenhum trabalho quando eles chegam na Via Sacra dos adultos, explicou o coordenador-geral do evento.

A Via Sacra do Morro da Capelinha integra o calendário oficial de eventos do Distrito Federal e é realizado com o apoio do governo local.

A encenação é transmitida pelo YouTube, no canal Grupo Via Sacra Ao Vivo.

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