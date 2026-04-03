SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até o próximo domingo, 12 de abril, a cidade de Piracaia, a 90 km de São Paulo, recebe a terceira edição da Tchéquia Week, festival cultural e gastronômico dedicado à República Tcheca. O evento reúne teatro, exposições, workshop de pintura e um circuito gastronômico com 17 bares, restaurantes e cafés com cardápios especiais inspirados na culinária do país europeu.

Neste sábado (4), a programação começa às 8h com uma caminhada e vivência ambiental pelo distrito histórico de Batatuba, fundado pelo tcheco Jan Antonín Bata em 1940, quando ele chegou à região, já como dono de um dos maiores impérios calçadistas do mundo, e instalou uma fábrica em Piracaia. A comunidade tcheca na cidade é, de certa forma, um legado do empresário, que inspira o evento.

À tarde, também acontece uma roda de conversa sobre consumo consciente e uma oficinas de cerâmica no estilo típico Moravo.

As atividades acontecem também ao longo da próxima semana. De quarta (8) até domingo (12),os visitantes podem conhecer a história da empresa fundada por Bata na exposição "A Empresa Bata: O melhor ainda pode ser melhorado", no Porta ao Lado Café, das 8h às 18h.

Na sexta (10), às 19h30, haverá a apresentação do monólogo "Carta ao Pai", inspirado na obra do escritor tcheco Franz Kafka. E no sábado, dia 11, a programação conta com um tour guiado por pontos turísticos da cidade, seguido de um almoço com o chef Henri Jindrich, do Fradíssimo Hotel, de Angra dos Reis (RJ). No domingo (12) às 10h, haverá ainda a exibição do documentário "Passos Tchecos".

A programação tem apoio das missões diplomáticas, Embaixada e Consulado Geral da República Tcheca no Brasil, e está disponível no site oficial do evento.