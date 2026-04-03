Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (3) em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, sobre um restaurante que estava fechado.

Em comunicado, a Defesa Civil do Estado confirma a morte de três ocupantes da aeronave, um casal e o piloto. Esclarece, no entanto, que o número total de vítimas ainda está sendo apurado.

A Defesa Civil isolou o perímetro e evacuou a área.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para iniciar os procedimentos de investigação das causas do acidente.

As informações preliminares dos documentos do plano de voo e dos familiares presentes no local dão conta de que trata-se de um casal que dividia residência entre Xangri-Lá e Ribeirão Preto, e que sairiam de Capão da Canoa e se dirigiriam ao aeroporto de Itápolis, em São Paulo, informou a Defesa Civil.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, 1º tenente Rodrigo Vieira Cabral, informou que o plano de voo fornecido pelo Cenipa informava sobre a existência de um terceiro passageiro, mas essa quarta vítima não foi localizada.

Nós estamos aguardando a liberação do espaço pelo Cenipa, que, neste momento, está fazendo os procedimentos de perícia para as investigações. Logo em seguida, retomaremos as buscas para confirmar se esse terceiro passageiro embarcou ou não, informou o porta-voz.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A aeronave teria colidido com a rede de energia elétrica logo após a decolagem, por volta das 10h35 da manhã, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis.

Ao cair, atingiu um restaurante sem fazer vítimas em solo.

Os moradores das residências nas imediações foram retirados por conta do risco de explosões e, até o momento, não foram registrados feridos em relação ao incidente, informou a Defesa Civil.

De acordo com o comunicado da Defesa Civil, o fornecimento de energia foi suspenso pela concessionária e o Corpo de Bombeiros realizou o combate ao incêndio iniciado pela colisão.

O Samu atua no local, prestando apoio aos familiares das vítimas que chegam no local do acidente.

Tags:

Acidente Aéreo | Capão da Canoa | Cenipa | Defesa Civi | Rio Grande do Sul