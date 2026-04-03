A peça, que conta os últimos momentos da história de Jesus Cristo, é encenada em uma cidade-teatro localizada no município do Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco.

A Semana Santa, especialmente a Sexta-feira da Paixão, é marcada por manifestações de fé e tradição em todo o país. No caso do evento em Pernambuco, são 57 anos de história e tradição que já atraíram quase 3 milhões de pessoas. As apresentações estão ocorrendo desde o dia 28 de março e, neste ano, homenageiam o legado do idealizador, Plínio Pacheco.

Nos palcos, a história tem início com a cena do Sermão da Montanha e termina com a ascensão de Jesus aos céus. Um elenco de 450 pessoas participa da produção, entre atores locais, figurantes e rostos conhecidos que interpretam os personagens principais.



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Neste ano, o ator Dudu Azevedo está no papel de Jesus; Beth Goulart é Maria; Marcelo Serrado interpreta Pilatos; e Carlo Porto vive Hedores.

A apresentação impressiona pelos efeitos especiais e ganha novidades a cada temporada. Nesta edição, segundo o coordenador-geral do espetáculo, Robson Pacheco, o ponto alto é o momento em que Jesus sobe aos céus.

A cena da ascensão que está encantando a todos que já vieram e que estão vindo à Paixão de Cristo, o Jesus subindo aos céus e desaparecendo entre as nuvens, está dando assim muita emoção ao espetáculo e as pessoas estão extasiadas pela beleza cênica, disse Pacheco, em entrevista à Empresa Pernambuco de Comunicação.

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