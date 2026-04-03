BELO HORIZONTE, MG E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte sobre um restaurante em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (3).

Todas as quatro vítimas estavam na aeronave. Os corpos foram retirados do local e encaminhados ao Instituto-Geral de Perícias no final da tarde, de acordo com o tenente Vieira, porta-voz dos bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, na avenida Valdomiro Cândido dos Reis. De acordo com a Defesa Civil estadual, o avião decolou do aeroporto da cidade e, logo em seguida, perdeu altitude, atingindo um restaurante, que estava fechado.

A identidade das vítimas não foi divulgada pelas autoridades.

A queda do avião provocou um incêndio no restaurante e atingiu parte de casas vizinhas. Os moradores deixaram os locais em segurança. Os bombeiros ainda atuam no rescaldo da ocorrência.

Informações preliminares repassadas pelos bombeiros indicam que o monomotor teria colidido primeiro com um poste localizado próximo à parte final da pista de decolagem.

A prefeitura de Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, disse que o avião era particular e chegou a abastecer na cidade, no Aeroporto Municipal Diomício Freitas, antes de seguir para Capão da Canoa, no estado vizinho.

Em nota, a prefeitura do município catarinense explicou que a aeronave partiu de Itápolis (SP) com piloto e copiloto, abasteceu em Forquilhinha, e seguiu para o aeródromo de Capão da Canoa para pegar mais dois passageiros.

Informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) apontam que a aeronave, de matrícula PS-RBK, estava em condição regular junto ao órgão e não tinha autorização para operação comercial (táxi aéreo).

As investigações do acidente ficarão a cargo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira.

"Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse o Cenipa, em nota.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), disse que está acompanhando a mobilização para o atendimento à ocorrência.

"Determinei empenho total das equipes. Desde já, expresso a minha solidariedade aos familiares das vítimas e à comunidade de Capão da Canoa diante desse triste acontecimento", afirmou ele, em uma rede social.