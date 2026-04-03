SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil pediu na última quarta-feira (1º) ao Ministério Público de São Paulo a prisão preventiva do piloto Sergio Antonio Lopes, 60, suspeito de comandar uma rede de exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

Ao concluir o inquérito sobre o caso, a 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) apontou que o piloto e outras cinco mulheres teriam praticado 11 crimes. Também são 11 as vítimas, sendo dez menores, uma a mais do que as nove inicialmente identificadas.

Como o inquérito individualiza os crimes para cada uma das vítimas, os suspeitos deverão responder por mais de cem delitos.

A defesa do piloto, representada pela advogada Claudia Apolonia Barbosa, afirmou que irá preservar o segredo de Justiça que o caso impõe e que acredita na sensibilidade do Judiciário em "adequar suas condutas e desconstruir uma imagem de monstro que foi criada para promoções pessoais".

A advogada também comentou que Lopes passou por uma cirurgia grave e por um tratamento que trouxe uma alteração sensível, química e comportamental, e que "isso explica muitas coisas".

Lopes já estava preso temporariamente desde 9 de fevereiro. Ele foi detido quando se preparava para decolar no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, com destino ao Rio de Janeiro. Ele era piloto da Latam, que o demitiu após ser informada sobre os crimes atribuídos a ele pela investigação.

Diferente da prisão temporária, que tem prazo de até 60 dias, a prisão preventiva não estipula um período para que o suspeito permaneça detido.

Os crimes atribuídos aos suspeitos são: estupro de vulnerável; produção de pornografia infanto-juvenil; posse, aquisição ou armazenamento de material de pornografia infanto-juvenil; compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil; aliciamento de criança; perseguição; coação no curso do processo; favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança e adolescente; divulgação de cena de pornografia infantil; falsa identidade; e organização criminosa.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que confirmou a conclusão da investigação policial, informou que não pode fornecer mais informações sobre o caso "devido ao sigilo do procedimento".

Em 20 de março, a polícia havia prendido a última envolvida no esquema de exploração sexual infantil investigado pela operação "Apertem os Cintos". A mulher estava no Campo Belo, na zona sul da capital.

Ela é suspeita de aliciar outras mulheres para integrarem a rede de exploração sexual e fornecia material pornográfico de crianças da própria família.

A primeira fase da operação ocorreu em fevereiro deste ano, após trabalho investigativo da Polícia Civil iniciado em outubro de 2025.

A segunda etapa ocorreu na primeira quinzena de março, no Espírito Santo, onde outra mulher foi presa e duas vítimas, incluindo uma criança de três anos, foram identificadas.