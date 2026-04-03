CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 16 anos foi resgatado por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) ao ser flagrado nesta quinta-feira (2) conduzindo o carro dos pais na BR-242, no município de Barreiras, oeste da Bahia.

Segundo nota da PRF, uma equipe foi acionada por usuários da rodovia que relataram ter visto um condutor "aparentemente menor de idade dirigindo um veículo com sinais de avaria".

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o automóvel parado no acostamento, sem combustível, em um trecho entre os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

Quando os policiais fizeram a abordagem, descobriram que o motorista era um adolescente, morador de Barra da Estiva, uma cidade mais ao centro da Bahia, e que havia saído de casa com o carro sem autorização dos responsáveis. Ele teria tido uma discussão com os pais, que recolheram o aparelho celular dele.

O adolescente relatou ainda, segundo a polícia, que aprendeu a conduzir o veículo por meio de vídeos disponíveis na internet e que iniciou a viagem com o objetivo de chegar ao município de Tangará da Serra, em Mato Grosso, distante cerca de 2.300 quilômetros da sua casa.

Ele também contou aos agentes que, na cidade do Mato Grosso, ele pretendia encontrar uma suposta garota que conheceu em ambiente virtual, durante interações no jogo Roblox.

Quando o veículo foi encontrado pelos agentes, ele já havia percorrido mais de 500 quilômetros.

"Durante o trajeto, o veículo se envolveu em um sinistro de trânsito de pequena monta, resultando em danos materiais. O adolescente também enfrentou dificuldades ao tentar abastecer o veículo, não obtendo autorização para pagamento", informou a PRF à reportagem.

O adolescente foi encaminhado a uma unidade operacional da PRF, onde recebeu assistência e alimentação.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento do caso junto à família do adolescente.