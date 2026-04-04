A curadoria resulta em uma programação que combina encontros inéditos com trajetórias consolidadas e projetos recentes.

A Série Petrobras reúne projetos concebidos especialmente para o palco ou em circulação recente, com abordagens distintas dentro da música brasileira contemporânea.

Programação

Luedji Luna abre a série com a turnê Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe, construída a partir de dois álbuns lançados em sequência. O show articula elementos do neo soul, jazz, MPB e hip hop, em um repertório que trata de amor e identidade.

No dia 7 de maio, Alice Caymmi traz ao palco o projeto Caymmi, no qual revisita a obra de Dorival Caymmi a partir de novos arranjos e texturas sonoras. O trabalho se afasta da ideia de tributo tradicional e propõe uma leitura contemporânea do repertório.

Agnes Nunes e João Camarero, apresentam-se em 27 de maio. A primeira mostra o repertório de seu álbum mais recente, O amor e suas variáveis, no qual transita entre MPB e R&B, explorando diferentes fases de um relacionamento e consolidando seu nome entre os destaques de sua geração. João Camarero, violonista com trajetória ligada tanto ao repertório instrumental quanto à canção, soma ao encontro uma atuação marcada por colaborações com nomes centrais da música brasileira.

No dia 10 de junho, os músicos Zeca Baleiro e Vicente Barreto se encontram no palco para apresentar algumas de suas parcerias. Entre elas, canções feitas durante a pandemia, quando estreitaram a conexão musical.

Xênia França, vencedora do Latin Grammy de 2023, apresentará, no dia 30 de julho, um trabalho que articula música e identidade por meio de experimentação sonora. A artista consolida presença entre os nomes mais relevantes da cena contemporânea.

Em 13 de agosto será a vez de Dexter levar ao palco um espetáculo que percorre sua trajetória de mais de três décadas no rap nacional, reunindo repertório que atravessa diferentes momentos da carreira e reafirmando o papel como referência no gênero.

No mês de setembro, Tiganá Santana e Alaíde Costa encontram-se, no dia 3, propondo um repertório dedicado a compositoras brasileiras, em um gesto de valorização de vozes historicamente menos visibilizadas. No da 23 a cantora Assucena apresenta o espetáculo Índia - Tributo à Gal Costa, no qual revisita o álbum lançado em 1973 a partir de novas interpretações. O projeto articula memória e contemporaneidade, retomando o caráter simbólico da obra original.

A programação de outubro começa no dia 8, com a cantora e compositora Majur, projetada nacionalmente após participar do projeto AmarElo, de Emicida, traz no repertório canções do último álbum, Gira Mundo. Lançado em 2025, pela Universal Music, o trabalho reúne 16 canções em um estilo denominado afropop contemporâneo, com releituras de cantigas do candomblé em homenagem aos orixás.

Chico César sobe ao palco no 14 de outubro com sucessos que atravessaram décadas, como Mama África e À primeira vista. Desde 2025, em turnê pelo país, tem apresentado as composições de seu disco de estreia Aos Vivos, que completou 30 anos.

Chegando à reta final da Série, a Orquestra Mundana Refugi, se apresenta dia 11 de novembro, com a participação de Fabiana Cozza, cantora com atuação consolidada na música brasileira e trajetória ligada à pesquisa vocal e às tradições populares. A orquestra reúne músicos de diferentes origens e trajetórias, em um projeto que articula repertórios de diversas culturas.

No dia 19, Anelis Assumpção apresenta um show que evidencia sua trajetória na música brasileira contemporânea, reunindo composições autorais que transitam entre reggae, dub e MPB. O repertório é composto por faixas de trabalhos anteriores e antecipações de seu novo disco, anunciado no início deste ano.

Para fechar a programação, no dia 26 de novembro Tássia Reis interpreta canções que mesclam sonoridades do jazz, samba, rap e black music. Entre os singles de destaque estão No seu Radinho e Perigo. Tássia é conhecida por suas parcerias com Tiago Iorc em Good Trip e Tulipa Ruiz, na música Dia Bom.

Diversificação de públicos

Segundo o diretor executivo do Cultura Artística, Frederico Lohmann, desde a reabertura da sede, em agosto de 2024, o Cultura Artística vem estruturando um novo ciclo de atuação, com foco na ampliação de repertórios e na diversificação de públicos.

Temos a ambição de diversificar nossa programação e a parceria estratégica com a Petrobras é fundamental para consolidar este momento. A Série amplia nossa atuação na cidade e evidencia a força da música brasileira contemporânea, afirma.

Os ingressos estão disponíveis desde 2 de abril, pelo site e na bilheteria do teatro, por valores que vão de R$ 50 a R$ 150. Serão colocados à venda ingressos para todas as apresentações da série.

Há meia-entrada para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e acompanhante, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos e servidores da educação.

A bilheteria funciona de terça a sábado, das 12h às 18h e aos domingos, das 10h às 16h. Nos dias de evento o funcionamento é até o início do espetáculo.

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