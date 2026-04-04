SÃO PAULO, SP E BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A Artemis 2, da Nasa, está a caminho da Lua. A cápsula Orion, onde viajavam quatro astronautas, deve contornar o satélite e voltar à Terra. Esta é a primeira jornada lunar tripulada desde a missão Apollo 17, de 1972 -naquela ocasião, humanos pisaram no solo lunar, o que não acontecerá desta vez.

A missão começou na quarta-feira (1º), às 19h35. Com a cápsula Orion, o foguete SLS (Space Launch System) partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos. A bordo estavam os astronautas Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50.

Na quinta-feira (2), eles deixaram a órbita da Terra. Os motores da Orion foram acionados por seis minutos, dando o empurrão necessário para que a espaçonave iniciasse sua trajetória em direção à Lua.

Pelo cronograma da Nasa, a expectativa é que a cápsula sobrevoe o satélite nesta segunda-feira (6).

A missão despertou interesse das pessoas, como indicam dados do Google. Durante o lançamento, houve o pisco de buscas a respeito do tema.

No Brasil, segundo o Google, a Artemis 2 ficou entre os assuntos com maior alta de buscas, atrás somente das pesquisas relacionadas a partidas de futebol e ao programa BBB, da TV Globo.

No Google, o tema também superou a procura de informações sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que costuma despertar bastante interesse, de acordo com a empresa.

Abaixo, veja as dúvidas mais comuns acerca da missão, que deve se estender até a próxima sexta-feira (10), com a volta dos astronautas à Terra neste dia.

A ARTEMIS 2 VAI POUSAR NA LUA?

Não, a cápsula Orion não descerá na Lua. A missão fará um contorno na Lua, sobrevoando o lado afastado do satélite, e retornará à Terra.

Um dos objetivos dessa missão é justamente efetuar testes antes da tentativa de um pouso na superfície lunar. No cronograma da Nasa, um pouso está previsto para 2028 na missão Artemis 4.

Além disso, neste momento a Nasa não dispõe de um módulo lunar para descer no solo lunar. Uma versão é desenvolvida pela SpaceX, de Elon Musk, e a outra, pela Blue Origin, de Jeff Bezos.

O traje especial para que astronautas possam caminhar na Lua caberá à Axion Space.

QUANDO ARTEMIS 2 CHEGA À LUA?

Na quinta-feira (2), o sistema de propulsão da Orion fez uma queima de motor, enviando a espaçonave para fora da órbita terrestre e colocando-a em trajetória rumo à Lua.

A cápsula deve sobrevoar à Lua nesta segunda-feira (6). Segundo a Nasa, a tripulação ficará a uma distância de 6.400 a 9.600 quilômetros da superfície do satélite.

Com isso, de acordo com a agência, a Lua aparecerá para eles com o tamanho equivalente ao de uma bola de basquete segurada com braço estendido.

QUEM FOI ARTEMIS?

A resposta está na mitologia grega: Artemis é a deusa da Lua. O "2" refere-se ao número da missão. Esta é a segunda do programa homônimo -a primeira ocorreu em 2022, com o envio da cápsula Orion sem tripulação em uma viagem ao redor da Lua.

As futuras missões lunares do programa também receberão o nome de Artemis, apenas com a alteração do número. Para 2028, por exemplo, está prevista a Artemis 4, que prevê o pouso de astronautas na superfície do satélite.

De acordo com a agência americana, a deusa personifica o "caminho até a Lua como o nome dos esforços da Nasa para levar astronautas e uma nova onda de cargas científicas e demonstrações tecnológicas de volta à superfície lunar".

As outras missões que levaram humanos à Lua se chamavam Apollo, que, também segundo a mitologia grega, é o deus do Sol. Além disso, Apollo é o irmão gêmeo de Artemis.

QUANTO TEMPO VAI DURAR A MISSÃO ARTEMIS 2?

A missão Artemis 2 se estenderá por dez dias. Os astronautas iniciaram a missão na última quarta-feira (1º), quando o foguete SLS partiu do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida (EUA).

Ao longo da missão, eles devem conduzir uma série de testes não só espaçonave, mas também em itens a bordo, entre os quais um dispositivo para exercícios físicos e itens de um kit médico.

Também estão programados testes com os trajes espaciais, entre os quais vesti-los rapidamente, e a possibilidade de comer e beber por meio de uma abertura no capacete.

QUAL O OBJETIVO DA ARTEMIS 2?

Um dos principais objetivos da missão Artemis 2 é conduzir testes nos sistemas de suporte à vida da Orion, na qual viajam os quatro astronautas -na Artemis 1, em 2022, espaçonave fez um voo não tripulado ao redor da Lua.

De acordo com a Nasa, uma das ações previstas é a construção de um abrigo para se proteger de eventos de alta radiação, a exemplo de erupções solares. Está prevista ainda a realização de manobras com a cápsula, com a tripulação assumindo o controle manual.

Com a viagem da Artemis 2, a Nasa saberá se a cápsula poderá levar tripulações futuramente em novas missões -entre as quais a Artemis 4, que prevê um pouso na Lua- e também fazer eventuais correções necessárias.

ONDE ESTÁ ARTEMIS 2 AGORA?

Neste sábado (4), a Orion estava em trajetória para a Lua. Após fazer o sobrevoo lunar, o que provavelmente ocorrerá na segunda-feira (6), a nave deve iniciar seu retorno à Terra.

O módulo da tripulação deve se separar do módulo de serviço antes do mergulho na atmosfera da Terra a uma velocidade de cerca de 40 mil km/h.

Com o auxílio de paraquedas, a expectativa é que a espaçonave amerisse no próximo dia 10 no oceano Pacífico, onde equipes da Marinha e da Nasa recuperarão a tripulação.

QUEM SÃO OS ASTRONAUTAS DA ARTEMIS 2?

Os astronautas Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50, fazem parte da histórica missão tripulada à Lua.

Eles se tornaram os primeiros seres humanos a deixar a órbita da Terra desde a missão Apollo 17, em dezembro de 1972.

É a primeira vez na história que mais de três pessoas fazem essa jornada ao mesmo tempo. As missões do programa Apollo só comportavam um trio de astronautas.

Koch está prestes a virar a primeira mulher a dar uma volta ao redor da Lua, e Glover será o primeiro negro. A terceira novidade é Hansen, canadense, que será o primeiro não americano a fazer essa viagem.

QUAL A DISTÂNCIA DA TERRA À LUA?

A resposta aqui é "depende".

Dependendo do momento da órbita da Lua em relação à Terra, a distância é diferente. Resumidamente, é possível falar em três distâncias.

No seu ponto mais distante da Terra, chamado apogeu, a Lua fica a 405.696 quilômetros de nosso planeta.

Já no perigeu, ou seja, o ponto mais próximo, a Lua fica a 363.104 km da Terra.

Agora, pensando na distância média, o valor é aproximadamente 384.400 quilômetros.

QUANDO O HOMEM PISOU NA LUA?

"Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade."

Foi em 20 de julho de 1969 que a conhecida frase de Neil Armstrong (1930-2012) foi dita, na primeira vez que um ser humano pisou na Lua. Ali a missão Apollo 11 marcava a história da humanidade.

A tripulação da Apollo 11 contava ainda com Michael Collins (1930-2021) e Edwin Buzz Aldrin, que também deixou suas pegadas no solo lunar.

QUANTAS VEZES O HOMEM PISOU NA LUA?

Quantas vezes pisamos, literalmente, no satélite natural da Terra é um número um pouco mais difícil de se conseguir.

Mas seis missões do programa Apollo pousaram na Lua. A partir delas, 12 homens -todos brancos e nascidos nos Estados Unidos- caminharam no nosso satélite.

Ampliando um pouco o quadro, ao todo, 24 pessoas já chegaram às redondezas da Lua.