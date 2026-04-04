SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Pedro está sendo gentil com os paulistas neste feriadão e o calor que marcou a semana deve continuar intenso neste sábado (4). Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o dia será de sol entre algumas nuvens em todo o estado.

A manhã deve ficar estável, com leve elevação da temperatura e sensação abafada. Durante a tarde, a combinação de calor e umidade deve provocar a formação de nuvens carregadas, com previsão de pancadas de chuva isoladas.

"[As pancadas] podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente na faixa leste paulista. Nas demais regiões do estado, a chuva ocorre de forma mais isolada e irregular", diz um comunicado do órgão.

Na capital, as temperaturas ficarão altas, com mínima de 19°C e máxima de 31°C, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A manhã deve ser ensolarada, mas o tempo deve nublar à tarde, podendo ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O alerta laranja emitido pelo instituto na quinta-feira (2), que previa perigo de chuvas intensas para este sábado em boa parte do território nacional, foi revertido para o nível amarelo, de perigo potencial. Esta classificação indica possibilidade de chuvas moderadas, de 20 a 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 mm/dia, com baixa chance de transtornos.

Já no Sul do Brasil, o Climatempo adverte que uma frente fria avança, trazendo instabilidade e provocando pancadas de chuva moderada a forte e risco de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. O mar deve ficar agitado.

Nas regiões Nordeste e Norte, a atuação persistente da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) e a umidade elevada seguem estimulando chuvas frequentes, com risco de temporais nas proximidades da costa.