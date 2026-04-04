BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A caminho da Lua, a missão Artemis 2 ultrapassou metade da trajetória até o satélite, informou a Nasa neste sábado (4). A agência publicou uma imagem da nave em primeiro plano e do satélite natural da Terra ao fundo.

"Quando os astronautas chegarem, eles realizarão um sobrevoo lunar e coletarão observações científicas da superfície da Lua", diz também a postagem. A expectativa é que isso ocorra nesta segunda-feira (6).

"Todos nós tivemos uma expressão coletiva de alegria naquele momento... Podemos ver a Lua pela escotilha de acoplamento agora. É uma visão linda", afirmou Christina Koch, 47, especialista de missão. A astronauta é a primeira mulher a fazer uma jornada lunar.

Nesta sexta (3) foram divulgadas as primeiras fotos feitas pela tripulação da Artemis 2. Em uma delas, a Terra aparece parcialmente. Na outra, o planeta é visto inteiro.

"Vemos nosso planeta iluminado em tons espetaculares de azul e marrom. Uma aurora verde até ilumina a atmosfera. Somos nós, juntos, observando enquanto nossos astronautas fazem sua jornada até a Lua", descreveu a agência espacial em um post, mais cedo, no X.

O comandante da Artemis, Reid Wiseman, 50, comentou as dificuldades de se registrar o planeta a partir do espaço. "É como sair no quintal de casa e tentar tirar uma foto da Lua. É assim que me sinto agora tentando fotografar a Terra", disse ele ao controle da missão em Houston enquanto tirava fotos com um iPhone.

Os astronautas da Artemis dispõem de diferentes dispositivos a bordo para tirar fotos do espaço de dentro da Orion ao longo do voo.