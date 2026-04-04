SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista provocou um acidente ao dirigir um Porsche na contramão, na madrugada deste sábado (4), na zona leste de São Paulo, e colidir com outro veículo. A ocorrência deixou ao menos quatro pessoas feridas.

De acordo com informações reunidas pela polícia, o veículo de luxo trafegava em sentido oposto ao fluxo na avenida Conde de Frontin, na região da Vila Matilde, quando atingiu um Fiat Siena de frente. Era por volta das 3h. O impacto foi significativo e causou danos extensos nos dois automóveis.

Havia duas pessoas em cada veículo, ainda não identificadas. Todas foram socorridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram traumas abdômen e no crânio, além de contusões e escoriações. Elas foram encaminhadas a pronto-socorros na região.

O motorista do Porsche passou pelo teste do bafômetro no local do acidente. Policiais que atenderam à ocorrência relaram que o resultado foi um teor de álcool de 0,40 mg/L no sangue. Índices superiores a 0,34 mg/L são considerados crimes de trânsito no país.

O caso foi registrado no 31º Distrito Policial (Carrão) para o prosseguimento das investigações.